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«Начальница начала названивать мне после девяти вечера в пятницу»

  • 25.01.2025, 10:10
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«Начальница начала названивать мне после девяти вечера в пятницу»

Белорусы рассказали о том, как потеряли работу в один день.

Представьте ситуацию: приходите вы с утра в офис, а вам говорят: «А мы вас и не ждали, ведь вы здесь больше не работаете». Хотя за день до этого вы не замечали даже намеков на то, что такое возможно. Абсурд? Нелепость? Да, и в то же время вполне жизненная ситуация — примерно по такому сценарию и развивались истории наших героев. Кто-то махнул на работодателя рукой и подписал заявление на увольнение «по соглашению сторон», а кто-то довел дело до суда, пишет «Онлайнер».

Анастасия: «Один раз не взяла трубку — пора прощаться»

Своей историей поделилась с нами Анастасия. Причину ее расставания с работой можно сформулировать так: не сошлись характерами. Причем с вполне конкретным человеком.

— Я работала в организации около трех лет. Секретарь — личный помощник — примерно так можно описать мою позицию. Моим начальником был пожилой мужчина, руководитель одного из отделов. У нас сложились очень теплые отношения. Я старалась о нем заботиться, а он — по возможности опекать меня. Никакого крика или грубости не было, все очень уважительно. Он даже называл меня по имени и отчеству, — улыбается девушка. — Но в один из дней он не вышел на работу. Оказалось, умер, инфаркт. Честно, для меня это было настоящим шоком. Я очень тяжело переживала эту новость. Но работать же все равно надо. Хоть у нас и были такие хорошие отношения, никто даже на день не освободил меня от обязанностей. Приходилось «отгоревывать» свое дома по вечерам.

По словам Анастасии, около полутора месяцев в отделе был настоящий хаос. Текущие задачи разделили между несколькими сотрудниками, и от этого работы у нее стало в несколько раз больше. Так продолжалось, пока не нашли нового руководителя.

— Смотрели фильм «Дьявол носит Prada»? Тогда дальше могу не рассказывать. Все было примерно так же. Моей начальницей стала очень строгая женщина лет 50, даже по типажу чем-то похожа с Мерил Стрип в том образе. Причем она точно так же хотела, чтобы я закрывала не только рабочие задачи, но и ее личные.

Кадр из фильма «Дьявол носит Prada»

По словам девушки, их отношения напоминали холодную войну: бесконечные придирки от руководительницы — и максимальная отстраненность со стороны секретаря.

— Позвонить в двенадцать ночи или в шесть утра? Легко! Заставить ехать в офис в выходные? Всегда пожалуйста. Причем реальной необходимости в этом не было. Она просто была фанатиком работы, не обремененным личной жизнью.

В таком режиме девушка проработала полгода. Сама регулярно подумывала об увольнении, но удерживала хорошая зарплата. Да и не хотелось уходить в никуда.

— Как-то раз мы отмечали день рождения подруги в баре. Был вечер пятницы. И начальница начала названивать мне после девяти вечера. Набрала три раза. Поскольку мы уже несколько часов провели вместе с девочками, я осмелела и решила не поднимать трубку. Не буду врать, что не слышала звонки, я их слышала. На следующий день подумала, что перезванивать уже бессмысленно, тем более никаких сообщений от нее не было.

Когда в понедельник я пришла в офис, она с порога задала мне один вопрос: «Что вы здесь делаете? Вы уволены!» Оказалось, что в пятницу она долго не могла без моей помощи найти какой-то «очень важный документ». А значит, рабочий процесс остановился. Так я узнала, что это не просто увольнение, а увольнение по статье. «Несоответствие работника его должности» — примерно так это звучало.

К тому моменту во мне так сильно все накипело, что я готова была подписать любой документ не глядя. По статье — значит, по статье. Но более взрослые и мудрые женщины из отдела кадров успокоили меня и пообещали с ней поговорить. «Переговоры» шли два дня, и мне наконец разрешили уволиться по соглашению сторон. Ни о каком продолжении работы не шло и речи! Она была непоколебима.

Так из-за одной вечеринки я потеряла хорошую работу.

Но, несмотря на сложившиеся обстоятельства, финал у истории счастливый. Анастасия была в таком отчаянии, что у нее не будет чем заплатить за квартиру в следующем месяце, что готова была взяться за любую временную работу. И нашла ее буквально за два дня — устроилась администратором в фитнес-центр. А еще через три дня встретила там своего будущего мужа: свадьба запланирована на этот июнь.

— А если посмотреть на ситуацию под таким углом, из-за одной хорошей вечеринки я встретила своего человека, — смеется Настя.

Анастасия: «Поняла, что после такого увольнения на работу уже не устроюсь, и пошла в суд»

Сразу после окончания университета Анастасия устроилась на работу в кол-центр микрофинансовой организации. История девушки примечательна тем, что из компании она хотела уйти сама, причем всего через неделю после трудоустройства. Но вместо этого заработала неожиданное увольнение по статье. С таким решением девушка не согласилась и обратилась в суд. Чем закончилось дело, узнаем у самой героини.

— При приеме на работу было оговорено, что первое время я буду на испытательном сроке — в этот период мне будут платить только оклад, а уже потом появятся премии. Однако, когда я проработала всего неделю, пришло сообщение от руководства, что оклад у всех сотрудников изменится в меньшую сторону. Тем, кто был согласен на это, нужно было подписать дополнительное соглашение об изменении существенных условий труда.

Все обдумав, я решила уволиться и не подписывать допсоглашение. О своем решении я сообщила руководительнице и попросила выслать мне шаблон заявления об увольнении. После этого на меня начали серьезно давить, уговаривать остаться, но я была непреклонна. Только во время разговора с руководителем я выяснила, что зарплата в этой компании «серая» и испытательного срока у меня нет, поэтому я не могу уволиться в течение трех дней.

Пункт 1 статьи 29 Трудового кодекса: «Каждая из сторон вправе расторгнуть трудовой договор с предварительным испытанием до истечения срока предварительного испытания, предупредив об этом другую сторону письменно за три дня».

Меня вызвали на разговор к сотруднику службы безопасности, который сразу стал меня запугивать. Говорил, что предоставит на меня такие рекомендации, что никакая компания меня не возьмет работать и — дословная цитата — «твоим пределом мечтаний будет работа на периферии». После этого я поняла, что меня не хотят отпускать и будут делать все возможное, чтобы я осталась.

Девушка решила позвонить подруге-юристу, чтобы уточнить, как ей лучше поступить в данной ситуации.

— Но мой телефонный разговор услышала руководительница и сообщила службе безопасности о том, что я якобы распространяю информацию, составляющую коммерческую тайну. Меня снова вызвали к сотруднику службы безопасности и вручили уведомление, что я должна написать объяснительную о данной ситуации. Уже находясь в сильном стрессе, я начала плакать и просить просто уволить меня по соглашению сторон.

Меня заверили, что все будет хорошо, ситуация нормализуется, нужно всего лишь подписать уведомление, а объяснительную составлять не нужно. Так я и сделала.

После этого девушка ушла на больничный. По возвращении в офис ее ждал сюрприз — то самое неожиданное увольнение, причем по статье — «разглашение коммерческой тайны». Объявили об этом при всем отделе.

— Я понимала, что с такой статьей в трудовой не смогу никуда устроиться. Поэтому решила проконсультироваться со специалистами Министерства труда. Там мне посоветовали обратиться в суд. Обсудив это все с родными, я решила бороться.

Изначально компания тоже была настроена по-боевому и не собиралась сдаваться. На первом заседании я была с мамой, но мы быстро поняли, что лучше воспользоваться услугами адвоката. Когда на второе заседание я пришла с ним, компания уже была готова пойти на примирение. Я тоже была не против, но с обязательным условием, что мне возместят деньги, потраченные на юриста. Однако на этом этапе меня обвинили в меркантильности и отвергли предложение.

Представители компании нашли целую «ораву» свидетелей, которые якобы слышали, что я рассказываю о размере своей зарплаты и о том, как работает сотрудник службы безопасности, — именно это и оказалась коммерческой тайной. Естественно, эти свидетели ничего толкового не смогли сказать, и суд я выиграла.

Всего суд шел месяц, было два заседания.

Анастасия получила моральную компенсацию и денежную — за неполученный заработок в течение времени, пока шел суд.

Сумма вышла небольшая — около 1000 рублей. Однако важным нюансом оказалось то, что по таким спорам обязательным условием является восстановление на работе. Есть единственное исключение: если суд посчитает, что это нецелесообразно, тогда выплачивается 10 месячных окладов. Но Анастасию суд восстановил в должности.

— Естественно, работать там я не собиралась. Компания тоже не хотела меня больше задерживать. В итоге мы договорились на увольнение по соглашению сторон.

Анастасия дополняет свой рассказ, хоть прямого отношения к ее случаю это и не имеет: спустя некоторое время компания закрылась, ее генеральный директор оказался мошенником, сейчас он находится в уголовном розыске. Об этом девушка узнала из новостей.

Кирилл: «Несколько лет работал на удаленке, но хотели уволить за прогул»

Поводом для неожиданного увольнения Кирилла стал его личный конфликт с клиентом. На тот момент мужчина проработал в одной IT-компании уже 15 лет — с позиции джуна вырос до тимлида.

— Однажды у нас появился клиент, с которым мы когда-то пересекались и у которого ко мне были личные неприязненные отношения. При этом он был другом нашего CEO. С тем самым клиентом мы встречались всего пару раз, но когда он узнал, что я работаю в этой конторе, то «по дружбе» попросил директора меня уволить.

Я бы отнесся нормально, если бы меня уведомили письменно. Но мне просто устно объявили: «Жди увольнения». И ладно бы я был в чем-то виноват, но никаких претензий ко мне никогда не было и быть не могло. Я уточнил у специалиста по кадрам, что случилось. Он сразу стал говорить, что здесь ни при чем и это решение директора, поэтому мне стоит подписать заявление на увольнение по соглашению сторон. «Нелепица какая-то», — подумал я и отказался.

Но дело в том, что мы, как, в принципе, и вся «айтишка», работали на удаленке. У меня к тому моменту было уже несколько лет стажа такой работы. Но официально это оформлено не было. Поэтому после отказа меня решили уволить «за прогул» — словно я какой-то мальчик.

Пункт 7 статьи 42 ТК: «Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный трудовой договор до истечения срока его действия могут быть расторгнуты нанимателем в случае однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей, признаваемого таковым в соответствии с законодательными актами, в том числе прогула (в том числе отсутствия на работе более трех часов в течение рабочего дня) без уважительных причин».

Кирилл проконсультировался с юристами — ему посоветовали обратиться в Комитет по труду, занятости и социальной защите либо сразу в суд.

— Скажу честно, не было желания и времени всем этим заниматься. Поэтому я пошел по пути наименьшего сопротивления и все-таки согласился на увольнение по соглашению сторон. Хотя «прогул» мне задним числом на всякий случай оформили. На принятие и переработку ситуации ушло два-три дня, после чего я забрал трудовую и был таков. Махнул рукой на эту контору! Сейчас работаю в другой компании.

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