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Минчанка согласилась «задекларировать» домашние накопления и потеряла крупную сумму

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  • 25.01.2025, 10:17
  • 2,168
Минчанка согласилась «задекларировать» домашние накопления и потеряла крупную сумму

Сначала женщина получила звонок на домашний телефон от лжесотрудников «Энергосбыта».

69-летняя минчанка перечислила мошенникам 20 тысяч долларов, чтобы их «обезопасить». О схеме обмана, жертвой которой она стала, рассказал Telegram-канал «Милиция Минска».

Сначала женщина получила звонок на домашний телефон от лжесотрудников «Энергосбыта». Им она продиктовала свои личные данные. Через несколько минут в Viber начал звонить ненастоящий силовик. Тот потребовал прекратить первый разговор и следовать его инструкциям.

Минчанка испугалась, что ее данные могут быть использованы в преступных целях, и согласилась «задекларировать» хранящиеся дома накопления, чтобы обезопасить их на случай обыска.

Для этого она через кассы разных банков перечислила на «безопасные счета» около 20 тысяч долларов, после чего отправила куратору фотографии квитанций.

В тот же вечер после разговора с внуком женщина поняла, что стала жертвой мошенников. Женщина обратилась в милицию, там возбудили уголовное дело.

«Напоминаем: если вам по телефону сообщают о вашей причастности к преступлению — то ни в коме случае не соглашайтесь перечислять свои деньги на чужие счета и немедленно обратитесь в милицию», — напомнили представители милиции.

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