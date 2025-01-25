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Трамп может раздавить хрупкую экономику России: озвучены признаки коллапса

  • 25.01.2025, 10:38
  • 2,496
Трамп может раздавить хрупкую экономику России: озвучены признаки коллапса

Иллюзии Кремля уже разрушены.

Президент США Дональд Трамп может «раздавить хрупкую российскую экономику» и тем самым остановить главу Кремля Владимира Путина. При этом образ «сильной экономики» РФ уже разрушен.

Как написал экономический журналист Бен Марлоу в своей колонке для The Telegraph. «С возглавляющим это дело президентом США новый раунд карательных и целенаправленных санкций может нанести решающий удар по имперскому крестовому походу Кремля, раздавив хрупкую российскую экономику и заставив Путина остановить свое вторжение», – говорится в публикации.

Российская экономика уже рушится. И хотя она выдержала все наложенные на нее санкции, ситуация для Кремля только усугубляется.

«Этот образ устойчивости обманчив», – сказала Александра Прокопенко, научный сотрудник Евразийского центра Карнеги в России в Берлине. В последние два года российская экономика действовала как «марафонец на фискальных стероидах», что подпитывалось масштабными фискальными стимулами на общую сумму более 10% ВВП и льготных кредитов на сумму 15 триллионов рублей, сказала она, добавив: «теперь эти стероиды исчерпываются.

Российская экономика «обременена санкциями», заявил экономист Тимоти Эш. «Россия вынуждена платить большие деньги за критически важный импорт и предлагать скидки для своего экспорта. Инфляция стремительна, и его центральный банк был вынужден повысить учетные процентные ставки до 21 процентного пункта, тогда как рубль упал, приближаясь к рекордно низкому уровню».

Россия увеличила расходы на оборону до постсоветского максимума в 6,3% ВВП, что составляет треть бюджетных расходов. В связи с тем, что попытки удержать инфляцию на низком уровне и стабильный рубль «оказываются все более неустойчивыми», Прокопенко считает, что до 2026 года «фискальные и социальные вызовы, которые сейчас находятся на горизонте, могут полностью метастазировать в кризис».

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