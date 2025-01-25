СМИ: Россия атаковала азербайджанский самолет «Панцирем» из Сирии 25.01.2025, 10:52

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Появились новые детали катастрофы борта «Азербайджанских авиалиний».

Борт был поражен российской системой ПВО. Об этом сообщило азербайджанское издание Caliber.Az, ссылаясь на достоверные источники, которые знакомы с ходом российского расследования.

«Воздушное судно было сбито системой ПВО «Панцирь С-1». Эта установка была доставлена в Россию из Сирии. Также, (...), российское следствие подтвердило применение против азербайджанского самолета средств РЭБ, что привело к выводу из строя системы управления воздушным судном», — написало издание.

Журналисты утверждают, что им известны также имена военных ВС РФ, ударивших по самолету. Их планируют раскрыть позже «в нужное время».

Ресурс утверждает, что Москва, пытаясь оправдаться за этот удар, создает множество «альтернативных версий» о случившемся.

25 декабря 2024 года самолет Embraer E190 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение вблизи аэропорта Актау в Казахстане.

На борту находились 67 человек, из которых 38 погибли, а 29 получили ранения.

Согласно предварительным данным расследования, самолет был поражен российской зенитной ракетой во время активности беспилотников над Грозным.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Россию в сокрытии истинных причин катастрофы и потребовал признать ответственность за произошедшее.

В ответ диктатор РФ Владимир Путин принес извинения за «трагический инцидент». После инцидента «Азербайджанские авиалинии» приостановили полеты в 10 городов России.

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