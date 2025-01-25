Партизаны нашли засекреченное место оккупантов в Евпатории
- 25.01.2025, 11:01
На территории обнаружено много интересного.
Партизаны нашли засекреченное место оккупантов в Евпатории. Оно расположено в местном санатории «Здравица».
Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ».
«Агент проследил за российскими военнослужащими и обнаружил место расположения их подразделения, которое оккупанты пытаются держать в тайне», - говорится в сообщении.
Как отмечают партизаны, санаторий «Здравница» в Евпатории стал местом дислокации оккупантов, которые снова прячутся среди местного населения, подвергая опасности огромное количество людей.
«На территории санатория обнаружена военная техника, огневые точки, крупнокалиберные пулеметы, вооружение и боекомплекты», - говорят в «АТЕШ».
Кроме того, периметр объекта тщательно охраняется, а вдоль береговой линии размещены дополнительные огневые точки и оборудование.