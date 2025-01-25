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Партизаны нашли засекреченное место оккупантов в Евпатории

  • 25.01.2025, 11:01
Партизаны нашли засекреченное место оккупантов в Евпатории

На территории обнаружено много интересного.

Партизаны нашли засекреченное место оккупантов в Евпатории. Оно расположено в местном санатории «Здравица».

Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ».

«Агент проследил за российскими военнослужащими и обнаружил место расположения их подразделения, которое оккупанты пытаются держать в тайне», - говорится в сообщении.

Как отмечают партизаны, санаторий «Здравница» в Евпатории стал местом дислокации оккупантов, которые снова прячутся среди местного населения, подвергая опасности огромное количество людей.

«На территории санатория обнаружена военная техника, огневые точки, крупнокалиберные пулеметы, вооружение и боекомплекты», - говорят в «АТЕШ».

Кроме того, периметр объекта тщательно охраняется, а вдоль береговой линии размещены дополнительные огневые точки и оборудование.

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