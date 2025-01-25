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Гол Алексея Протаса оказался победным для «Вашингтона» в гостях у «Сиэтла»

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  • 25.01.2025, 11:17
Гол Алексея Протаса оказался победным для «Вашингтона» в гостях у «Сиэтла»
Алексей Протас

У белоруса уже 20+20 в этом сезоне.

«Вашингтон» взял верх над «Сиэтлом» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Победу гостям принесла шайба, заброшенная Алексеем Протасом, пишет betnews.by.

Сиэтл — Вашингтон — 0:3 (Протас, 24:36, Франк, 38:05, Овечкин, 56:32-п/в).

Звезда Beterа отыграл поединок в качестве вингера второго звена в компании с Томом Уилсоном и Пьером-Люком Дюбуа. Его игровое время составило 18 минут 17 секунд. Протас исполнил 3 броска, допустил 1 потерю и совершил 2 перехвата. Показатель полезности — «+1».

Именно Алексей открыл счет в матче. Это случилось на 25-й минуте встречи. Видео голевого эпизода можно посмотреть здесь.

Таким образом, Протас стал 5-м белорусом в истории, кто смог забросить 20 шайб за сезон. Ранее это удавалось Андрею и Сергею Костицыным, Михаилу Грабовскому и Егору Шаранговичу.

Теперь у витеблянина 40 (20+20) очков в 48 матчах. «Вашингтон» же уверенно лидирует на Востоке с 71 баллом. Это на 8 больше, чем у «Каролины».

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