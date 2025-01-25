В Грузии прошли массовые акции в поддержку арестованных участников протестов 2 25.01.2025, 11:27

Марш под лозунгом «Свободу узникам совести» начался на трех площадях в центре Тбилиси.

Сразу в нескольких городах Грузии - Тбилиси, Батуми, Зугдиди, Телави и Кутаиси - в пятницу по призыву оппозиционных партий и НКО прошли акции в поддержку более пятидесяти арестованных участников многодневного движения протеста. Всем им были предъявлены уголовные обвинения в связи с демонстрациями против решения грузинского правительства отложить до 2028 года переговоры о членстве страны в ЕС, передает «Радио Свобода».

Марш под лозунгом «Свободу узникам совести» начался вечером на трех площадях в центре грузинской столицы, в том числе у государственного университета. Участники всех трех манифестаций двинулись к зданию парламента, где состоялось уже традиционная «молчаливая акция» без речей.

В декабре прошлого года митинги у здания законодательного органа несколько раз перерастали в ожесточенные столкновения между демонстрантами и частями спецназначения МВД. При этом сотни людей получили увечья различной степени тяжести. Более четырехсот оппозиционеров были задержаны по административным протоколам о сопротивлении полиции. В отношении 53-х активистов выдвинуты обвинения в «групповом насилии» и порче государственного имущества.

В столице Аджарии Батуми марш протеста прошел у редакции издания Batumelebi, издатель и редактор которой Мзия Амаглобели была арестована по обвинению в нападении на начальника местной полиции.

Участники акций протеста во всех пяти городах требовали освобождения «узников совести» и проведения в стране новых парламентских выборов.

Оппозиция Грузии считает сфальсифицированными парламентские выборы, прошедшие в стране в октябре.

Ранее правительство партии «Грузинская мечта» инициировало принятие законов, вызвавших резкую критику со стороны стран Запада: «О прозрачности внешнего влияния» направленный на ограничение деятельности НПО, получающих финансирование из-за рубежа, и о запрете так называемой «пропаганды ЛГБТ». Оппозиция называет правящую партию пророссийской. Москва обвинения во вмешательстве в дела Грузии отрицает.

Руководители «Грузинской мечты» утверждают, что выборы, на которых их партия победила, были легитимными. По поводу приостановки переговоров о сближении с ЕС премьер Ираклий Кобахидзе говорил, что власти остаются верны своей цели и страна будет готова к вступлению в европейский блок к 2030 году.

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