Роскошный электрокроссовер от Hyundai превратили в вездеход для самых суровых зим

Роскошный электрокроссовер от Hyundai превратили в вездеход для самых суровых зим1
- 25.01.2025, 11:38
В багажнике Genesis GV60 появилось специальное снаряжение.
На Международном экономическом форуме в Давосе презентовали электромобиль Genesis GV60 в экстремальной версии MIV. Кроссовер превратили в оригинальный вездеход. Об авто рассказали на сайте премиального подразделения Hyundai.
Электрокроссовер Genesis GV60 оснащен четырьмя гусеницами, которые существенно улучшают проходимость на снегу. При необходимости их можно снять и установить колеса.
Кроме того, Genesis GV60 MIV получил расширители арок, и металлическую защиту днища. На крыше установили дополнительную диодную оптику и багажник. Клиренс кроссовера существенно увеличили.
Аббревиатура MIV расшифровывается как Mountain Intervention Vehicle («Транспортное средство для горной спасательной службы»). В багажнике Genesis GV60 появилось специальное снаряжение спасателей — носилки, ледорубы, канаты и аптечка.
Характеристики Genesis GV60 MIV не раскрывают, но известно, что гусеничное авто является полноприводным. Стандартный электрокроссовер с полным приводом выпускают в версиях мощностью 325 и 435 л. с. и комплектуют батареей емкостью 77,4 кВт∙ч. Также есть двунаправленная зарядка — можно питать от авто электроприборы.