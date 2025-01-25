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Джеки Чан прервал тренировку Арины Соболенко перед финалом Australian Open

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  • 25.01.2025, 11:46
  • 3,398
Джеки Чан прервал тренировку Арины Соболенко перед финалом Australian Open
Арины Соболенко и Джеки Чан

Сегодня белорусская теннисистка поборется за титул чемпионки.

Знаменитый актер Джеки Чан неожиданно посетил тренировку первой ракетки мира Арины Соболенко накануне ее финального матча на Australian Open-2025 против американки Мэдисон Киз. Сегодня белорусская теннисистка поборется за титул чемпионки.

Как сообщил championat.com, появление голливудской звезды стало настоящим сюрпризом для белорусской теннисистки, из-за чего та прервала тренировку. Соболенко и Джеки Чан поприветствовали друг друга и сделали совместное фото.

Финальный матч Australian Open-2025 между Ариной Соболенко и Мэдисон Киз состоится сегодня, 25 января, на арене Рода Лэйвера. Начало встречи запланировано на 11:30.

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