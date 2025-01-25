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Украинские разведчики уничтожили бронетехнику россиян в районе Покровска и под Запорожьем

  • 25.01.2025, 12:08
Украинские разведчики уничтожили бронетехнику россиян в районе Покровска и под Запорожьем

Видеофакт.

Украинские разведчики уничтожили три российские бронированные машины «Тигр», две БМП и танки. Операции были проведены в районе Покровска и в Запорожской области.

Об этом сообщает ГУР.

Так, бойцы подразделения «Крылья», входящего в департамент активных действий ГУР МО Украины, уничтожают бронетехнику, транспорт, огневые позиции и личный состав российских захватчиков.

«На видео - результаты боевой работы на фронте в районе Покровска в Донецкой области и в Запорожской области», - отмечают в ГУР.

В частности, разведчики сожгли три российские бронированные машины «Тигр», две БМП, уничтожили и поразили три вражеских танка Т-72.

«Также под горячую руку мастеров FPV ГУР МО Украины попали огневые позиции и укрытия врага, места накопления российских оккупантов, транспортные средства и военное оборудование», - добавили в разведке.

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