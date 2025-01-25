Глава МВД Эстонии: Этот шаг сравним со вступлением в шенген или ЕС

Глава МВД Эстонии: Этот шаг сравним со вступлением в шенген или ЕС2
- 25.01.2025, 12:26
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8 февраля энергосистемы стран Балтии отключатся от соединения с сетями России и Беларуси.
Во время десинхронизации эстонской энергосистемы от российской возможны провокации со стороны соседней страны, считает глава МВД, лидер соцдемов Лаури Ляэнеметс.
«Мы должны помнить, что синхронизация с Европой — это важный шаг, разрывающий связь с Россией. Она устраняет значительную зависимость и возможность влияния, фактически ликвидируя последний «канат», связывающий нас с востоком. Железнодорожное сообщение уже отсутствует, а экономическая зависимость сведена к минимуму. В энергетической сфере это событие сравнимо по значимости со вступлением Эстонии в Шенген или ЕС. Причем этот шаг Эстония предпринимает вместе с Латвией и Литвой. При этом наш восточный сосед никуда не денется», - цитируют в субботу, 25 января, Лаури Ляэнеметса радионовости ERR.
По его словам, переключение подготовлено тщательно, и для людей оно пройдет незаметно.
«Однако в этот период энергоснабжение Эстонии будет более уязвимым, и наш сосед может попытаться воспользоваться ситуацией. Мы должны быть готовы к возможным гибридным угрозам — от кибератак до физического вмешательства, а также к распространению дезинформации. Возможны даже попытки повредить энергетическую инфраструктуру, - заявил министр.
«Эти предупреждения не для запугивания, а для того, чтобы подчеркнуть: полиция и другие службы безопасности проводят параллельные мероприятия для обеспечения порядка и предотвращения инцидентов во время десинхронизации», - заключил Лаури Ляэнеметс.
Как писал Rus.ERR, 8 февраля энергосистемы стран Балтии отключатся от соединения с сетями России и Беларуси. Соединение, или синхронизация с сетевой частотой континентальной Европы произойдет на следующий день, 9 февраля.