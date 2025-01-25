закрыть
25 января 2025, суббота, 14:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Крупнейший в России производитель одежды закрывает фабрики

9
  • 25.01.2025, 12:28
  • 3,162
Крупнейший в России производитель одежды закрывает фабрики

Глава Gloria Jeans объяснил это войной в Украине.

Крупнейший в России производитель одежды Gloria Jeans (GJ) закрывает швейные фабрики в Ростовской области из-за войны в Украине. Об этом сообщил ростовской газете «Город N» в пятницу, 24 января, основатель и глава компании Владимир Мельников.

Gloria Jeans закрывает фабрики в Ростовской области

«Нет новых технологий для развития и производительности и мы убыточны, так как одни уходят на СВО (как мужчины, так и женщины), а другие - шить однообразную одежду с большими заказами и большей зарплатой. У нас очень разнообразный продукт и мы очень уступаем в качестве, моде и цене альтернативным поставщикам. Просто говоря - это очень убыточно. Мы больше не производственная, а ретейлер-компания», - сказал бизнесмен.

Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на два источника, закрытию подлежат фабрики в городах Шахты и Новошахтинск. Их сотрудники уже получили уведомления об увольнении с 31 марта.

Региональный портал «Шахты.ру» пишет, что на этих предприятиях работают в общей сложности более 1500 человек. Кроме того, по данным портала, с конца 2024 года закрыт швейный цех GJ в городе Сальск.

Под угрозой ликвидации оказались также производства в городах Гуково и Зверево, сообщила депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина. По ее словам, всего увольнения коснутся около 2000 работников.

Реакция властей

Стенякина выразила недовольство решением компании. Она напомнила, что «в начале 1990-х Gloria Jeans начинала свой путь на мощностях этих двух фабрик, которые создавались в советское время». «На базе фабрик Ростовской области Gloria Jeans стала главным отечественным производителем одежды. Нельзя, чтобы трудовые коллективы теперь остались без работы, а производство ушло на азиатские фабрики - в Малайзию и другие страны», - написала депутат в Telegram-канале.

Она обратилась к главе Минпромторга РФ Антону Алиханову. «Вместе с исполнительной властью будем говорить о том, чтобы Gloria Jeans подумала об инвестициях в производство на Дону и переоснащении наших фабрик. Закрытие производств, которые выпускают востребованную на рынке продукцию, не должно быть единственным вариантом развития компании», - отметила законодатель.

По информации «РБК Ростов», власти Ростовской области сейчас ищут новых инвесторов для возобновления работы предприятий.

Перенос производства в Азию

Сейчас сеть ритейлера Gloria Jeans насчитывает свыше 600 магазинов более чем в 300 городах России, пишет «Интерфакс». По данным издания «Город N», всего в России у компании 17 фабрик, кроме того, у нее имеются производства в Пакистане, Китае, Индии, Вьетнаме, Бангладеш и Узбекистане.

В декабре газета «Коммерсант» сообщила, что GJ решила перевести ряд производственных площадок из России во Вьетнам, Бангладеш и Узбекистан из-за нехватки квалифицированных сотрудников и низкого качества материалов российского производства.

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рыгорыанский календарь
Рыгорыанский календарь Ирина Халип
Мяч на стороне Трампа
Мяч на стороне Трампа Александр Морозов
Поздравление из Кремля
Поздравление из Кремля Виталий Портников
Маша Зайцева — не жертва, а воин
Маша Зайцева — не жертва, а воин Наталья Радина