Крупнейший в России производитель одежды закрывает фабрики 9 25.01.2025, 12:28

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Глава Gloria Jeans объяснил это войной в Украине.

Крупнейший в России производитель одежды Gloria Jeans (GJ) закрывает швейные фабрики в Ростовской области из-за войны в Украине. Об этом сообщил ростовской газете «Город N» в пятницу, 24 января, основатель и глава компании Владимир Мельников.

Gloria Jeans закрывает фабрики в Ростовской области

«Нет новых технологий для развития и производительности и мы убыточны, так как одни уходят на СВО (как мужчины, так и женщины), а другие - шить однообразную одежду с большими заказами и большей зарплатой. У нас очень разнообразный продукт и мы очень уступаем в качестве, моде и цене альтернативным поставщикам. Просто говоря - это очень убыточно. Мы больше не производственная, а ретейлер-компания», - сказал бизнесмен.

Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на два источника, закрытию подлежат фабрики в городах Шахты и Новошахтинск. Их сотрудники уже получили уведомления об увольнении с 31 марта.

Региональный портал «Шахты.ру» пишет, что на этих предприятиях работают в общей сложности более 1500 человек. Кроме того, по данным портала, с конца 2024 года закрыт швейный цех GJ в городе Сальск.

Под угрозой ликвидации оказались также производства в городах Гуково и Зверево, сообщила депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина. По ее словам, всего увольнения коснутся около 2000 работников.

Реакция властей

Стенякина выразила недовольство решением компании. Она напомнила, что «в начале 1990-х Gloria Jeans начинала свой путь на мощностях этих двух фабрик, которые создавались в советское время». «На базе фабрик Ростовской области Gloria Jeans стала главным отечественным производителем одежды. Нельзя, чтобы трудовые коллективы теперь остались без работы, а производство ушло на азиатские фабрики - в Малайзию и другие страны», - написала депутат в Telegram-канале.

Она обратилась к главе Минпромторга РФ Антону Алиханову. «Вместе с исполнительной властью будем говорить о том, чтобы Gloria Jeans подумала об инвестициях в производство на Дону и переоснащении наших фабрик. Закрытие производств, которые выпускают востребованную на рынке продукцию, не должно быть единственным вариантом развития компании», - отметила законодатель.

По информации «РБК Ростов», власти Ростовской области сейчас ищут новых инвесторов для возобновления работы предприятий.

Перенос производства в Азию

Сейчас сеть ритейлера Gloria Jeans насчитывает свыше 600 магазинов более чем в 300 городах России, пишет «Интерфакс». По данным издания «Город N», всего в России у компании 17 фабрик, кроме того, у нее имеются производства в Пакистане, Китае, Индии, Вьетнаме, Бангладеш и Узбекистане.

В декабре газета «Коммерсант» сообщила, что GJ решила перевести ряд производственных площадок из России во Вьетнам, Бангладеш и Узбекистан из-за нехватки квалифицированных сотрудников и низкого качества материалов российского производства.

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