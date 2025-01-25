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В Курской области уничтожено подразделение морпехов РФ, известное расстрелами украинских пленных

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  • 25.01.2025, 12:50
  • 3,916
В Курской области уничтожено подразделение морпехов РФ, известное расстрелами украинских пленных

«Охота» на оккупантов прошла успешно.

Украинские десантники уничтожили подразделение морпехов РФ в Курской области. Были ликвидированы оккупанты из 155-й ОБрМП.

Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска (ДШВ) ВСУ.

«В Курской области десантники 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ ВС Украины уничтожили подразделение российских морпехов 155-й отдельной бригады морской пехоты тихоокеанского флота РФ», - говорится в сообщении.

Как отмечают военные, «охота» на оккупантов, убивающих украинских пленных, прошла успешно и будет продолжаться в дальнейшем.

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