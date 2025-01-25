Мексика отказала в посадке самолета с депортированными мигрантами из США 10 25.01.2025, 13:03

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Причина осталась неизвестной.

Мексика отказала военному самолету США с депортированными мигрантами в праве на посадку 23 января. Об этом в субботу, 25 января, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на представителей Пентагона и осведомленный источник.

Как пишет телеканал со ссылкой на источники, два военно-транспортных самолета C-17, которые летели в Гватемалу и перевозили около 80 человек каждый, осуществили депортацию с территории США 23 января утром. Однако третий рейс, запланированный в Мексику, так и не вылетел.

Причина, по которой Мексика заблокировала этот рейс, осталась неизвестной, пишут журналисты.

Представитель Белого дома заявил журналисту, что «вопрос с рейсами был административной проблемой, которую быстро решили». В то же время после публикации материала телеканала пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт написала в X: «Вчера Мексика приняла рекордные четыре депортационных рейса за один день!»

NBC News добавляет, что правительство президента Мексики Клавдии Шейнбаум заявило, что выступает против того, чтобы президент США Дональд Трамп принимал «односторонние» меры для внедрения жестких иммиграционных стандартов — в частности, обновления политики «оставайтесь в Мексике».

24 января Гватемала приняла три рейса из США с гражданами Гватемалы, которые были возвращены в родную страну. Представитель Гватемальского института миграции сообщил NBC News, что два из этих рейсов были выполнены военными самолетами, а третий — не военным самолетом. Общее количество граждан Гватемалы, прибывших на этих трех рейсах, составило около 265 человек.

23 января сообщалось, что Трамп подписал исполнительный указ, фактически закрывая границу между США и Мексикой для мигрантов, в частности тех, кто ищет убежища. Администрация Трампа возложила ответственность за ситуацию на Джо Байдена.

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