В Беларуси начались перебои в работе VPN 8 25.01.2025, 13:14

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Также на полтора часа переставала работать «Википедия».

Утром 25 января пользователи из Беларуси столкнулись со сложностями при использовании VPN-сервисов и отдельных зарубежных сайтов. По информации читателей, перебои затронули как минимум шесть сервисов анонимизации. Однако остались и работающие способы подключить свободный доступ к интернету, пишет «Зеркало».

Проблемы начались около 10−11 утра по минскому времени. Они затронули жителей Минска и всех областей страны. Трудности есть при использовании и домашнего, и мобильного интернета.

К этим VPN-сервисам беларусы не смогли подключиться: Proton VPN, NordVPN, TunnelBear, VPN — Super Unlimited Proxy, X-VPN, Planet VPN.

А вот Psiphon, по информации читателей, продолжил работать.

Один из пользователей подробно описал, как выглядел сбой с Mullvad VPN: «После успешной установки соединения с серверами Mullvad, любые пакеты перестают проходить. На всех провайдерах, включая мобильный интернет, ситуация идентичная», — сообщил он. По его наблюдениям, проблема распространилась на два протокола — WireGuard и OpenVPN, а через протокол AmneziaWG получилось подключиться.

«Похоже на выборочную блокировку серверов, а не общую фильтрацию VPN-трафика. Но учитывая текущие события, я не исключаю, что со временем блокировка может распространиться и на другие популярные VPN-сервисы», — рассуждает собеседник.

Еще пользователи сообщили о сбое в подключении к отдельным иностранным сайтам — Twitch, Steam и Reddit. Есть также два свидетельства ухудшения работы Telegram, однако в целом мессенджер остается доступен.

«Википедия» переставала работать из Беларуси примерно на полтора часа. Сбой зафиксировал сайт Downdetector.su, там собралось более 40 жалоб, большинство — из нашей страны. На момент публикации этой заметки энциклопедия снова стала доступна.

Ранее о проблемах с доступом в Интернет и мобильной связью в Беларуси сообщили читатели сайта Charter97.org.

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