Кремль запаниковал после ультиматума Трампа Игорь Рейтерович, УНИАН

25.01.2025, 13:16

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Путин пошел на откровенный подхалимаж.

Кремль получил ультиматум от Трампа, но, не имея на него прямого ответа, взялся тянуть время. Все последние заявления российского диктатора Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, спикера Путина Дмитрия Пескова надо рассматривать именно с этой точки зрения.

Сейчас мы наблюдаем паническую реакцию россиян. «Бояре» вбрасывают разные тезисы - Лавров или Песков заявляют, что не услышали от США ничего конкретного, а на таких условиях не о чем говорить. То есть, так война не закончится. В то же время выходит Путин и говорит, что он с Трампом в хороших отношениях, что у Трампа пять лет назад украли победу, а войну он бы действительно не допустил…

Это такое откровенное подхалимство, что аж противно. Но России нужно потянуть время, чтобы «заболтать» нового президента США, выторговать себе какие-то лучшие стартовые условия для начала переговоров. Возможно, даже выторговать себе право первого звонка: чтобы именно Трамп позвонил Путину, а не наоборот (потому что для российского диктатора это что-то сакральное).

Кроме того, в последних заявлениях Путина была очень важная вещь, на которую обязательно надо обратить внимание. Речь о том, что, по словам российского диктатора, Россия готова к переговорам с Украиной, однако указ президента Украины Владимира Зеленского такие переговоры, мол, запрещает. Почему эта ремарка такая особенная?

Во-первых, Путин, очевидно, понял, что вариант - мы на двоих с Трампом все решим - не сработает.

Значит, все равно придется говорить с Украиной и с Европой. Поэтому россияне ищут, как максимально выгодно зайти в эти переговоры и даже как-то подставить Украину.

Во-вторых, это манипуляция, ведь соответствующий указ украинского президента от 2022 года не запрещает переговоры с Россией, он запрещает вести их именно с Путиным. Возможно, он надеется, что наличие такого указа станет каким-то камнем преткновения для украинско-американских отношений. К примеру, если Украина не захочет этот документ отменять.

При этом, не удивлюсь, если Трамп действительно подхватит эту тему и попросит Владимира Зеленского аннулировать или как-то трансформировать это решение. То есть, нам стоит уже подумать над таким развитием событий. Реагировать на месседж, что «Россия за переговоры, но Украина не хочет», нам придется.

Параллельно происходит поднятие ставок: Россия пытается внедрить в широкое публичное пространство несколько ключевых нарративов, которые являются для них так называемыми красными линиями - речь идет о НАТО, статусе русского языка, сокращении украинской армии и тому подобное.

Это вбрасывается и будет вбрасываться обязательно. Ведь логика российского «гопника» в том и заключается: задрать ставки, потом понемногу их отпускать, и дойти в результате до какого-то приемлемого для себя уровня. И, кстати, Трамп, предпочитающий во что бы то ни стало быть миротворцем, действует аналогично. То есть, его логика такая же - максимально задрать ставки, и делать уступки до приемлемых для себя результатов.

В любом случае сегодняшний «шум» перейдет в действия. Между Путиным и Трампом состоится телефонный разговор, начнет свои визиты спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог, какие-то переговорщики начнут ездить от России... Думаю, когда речь идет о начале этого процесса, можем говорить о неделях или даже днях. Но все это вряд ли будет сильно публичным, хотя информация, конечно, не будет тайной.

Игорь Рейтерович, УНИАН

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