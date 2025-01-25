Кандидат в канцлеры Германии: Украина должна победить и вернуть всю территорию
- 25.01.2025, 13:35
Фридрих Мерц назвал свои стратегические приоритеты в случае избрания на пост.
Лидер партии и фракции Христианско-демократического союза (ХДС), кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц, выступая с заявлением в немецком парламенте заявил, что в случае избрания канцлером, среди его стратегических приоритетов будет справедливое прекращение войны России против Украины.
23 января на мероприятии в Берлине Мерц пообещал, что продолжит поддерживать Украину. Говоря о прекращении агрессивной войны России против Украины, он отметил, что Украина должна «выиграть войну» и быть свободной в выборе своих политических и военных альянсов.
«Победа означает восстановление территориальной целостности с демократически легитимным правительством, осуществляющим собственный государственный суверенитет», – пояснил лидер ХДС.
Фридрих Мерц не стал прямо комментировать споры вокруг возможного пакета помощи в размере 3 млрд евро для финансирования дальнейших поставок вооружений Украине. Как и действующий канцлер Олаф Шольц, Мерц заявил, что Германия не должна становиться стороной войны.