Кандидат в канцлеры Германии: Украина должна победить и вернуть всю территорию 25.01.2025, 13:35

Фридрих Мерц

Фридрих Мерц назвал свои стратегические приоритеты в случае избрания на пост.

Лидер партии и фракции Христианско-демократического союза (ХДС), кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц, выступая с заявлением в немецком парламенте заявил, что в случае избрания канцлером, среди его стратегических приоритетов будет справедливое прекращение войны России против Украины.

23 января на мероприятии в Берлине Мерц пообещал, что продолжит поддерживать Украину. Говоря о прекращении агрессивной войны России против Украины, он отметил, что Украина должна «выиграть войну» и быть свободной в выборе своих политических и военных альянсов.

«Победа означает восстановление территориальной целостности с демократически легитимным правительством, осуществляющим собственный государственный суверенитет», – пояснил лидер ХДС.

Фридрих Мерц не стал прямо комментировать споры вокруг возможного пакета помощи в размере 3 млрд евро для финансирования дальнейших поставок вооружений Украине. Как и действующий канцлер Олаф Шольц, Мерц заявил, что Германия не должна становиться стороной войны.

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