Арина Соболенко проиграла американке в финале Australian Open 9 25.01.2025, 14:00

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Арина Соболенко

Белоруска прервала впечатляющую победную серию.

Нынешняя первая ракетка Арина Соболенко побеждала на Australian Open в 2023 и 2024 годах. К этим успехам мог добавиться титул и в 2025-м, но финале белорусская теннисистка проиграла американке Мэдисон Киз — 3:6, 6:2, 5:7.

После успеха в полуфинале победная серия Соболенко на Открытом чемпионате Австралии составляла уже 20 матчей. Напомним, в Мельбурне в 2025-м Арина была сильнее американки Слоан Стивенс (81-й номер рейтинга) — 6:3, 6:2, испанки Джессики Манейро (54) — 6:3, 7:5, датчанки Клары Таусон (42) — 7:6, 6:4, россиянок Мирры Андреевой (15) — 6:1, 6:2 и Анастасии Павлюченковой (32) — 6:2, 2:6, 6:3 и испанки Паулы Бадосы (12) — 6:4, 6:2.

Так вышло, что за весь турнир белоруска не сыграла ни с одной представительницей топ-10. Ведь и американка Мэдисон Киз, вторая финалистка, занимает в рейтинге 14-ю позицию. В полуфинале она выбила главную соперницу Соболенко, бывшую первую ракетку Игу Свентек из Польши. Матч продолжался свыше двух с половиной часов и завершился на тай-брейке решающей партии. Вообще четыре из шести матчей Киз в Мельбурне продолжались три сета. Кроме Свентек, Мэдисон взяла верх над еще одной теннисисткой из топ-10 — Еленой Рыбакиной (7) из Казахстана.

Очевидно, Соболенко, которая лишь раз не уложилась в два сета, подошла к поединку более свежей. Ранее белоруска играла с американкой пять раз и победила в четырех противостояниях. В прошлом году теннисистки встречались на турнире в Пекине, и Арина выиграла у Киз в двух сетах — 6:4, 6:3.

В Мельбурне Соболенко неуверенно вошла в игру. Она сделала две двойные ошибки в первом гейме и уступила свою подачу. В пятом гейме ситуация повторилась: Арина совершила двойную ошибку, за что тут же последовала расплата. Киз выиграла второе брейковое очко. Это уже была серьезная заявка на успех. При счете 1:5 белоруска взяла два гейма подряд. Но затем снова двойная — и Киз выиграла сет (6:3).

Во второй партии на подаче американки сразу завязалась серьезная борьба. Однако она все-таки не позволила сопернице повести в счете. А вот в третьем гейме Соболенко сделала брейк и захватила инициативу — 2:1. Белоруска значительно улучшила процент попадания первой подачи, а Киз стала чаще ошибаться в ключевые моменты розыгрышей. Сет остался за Ариной — 6:2.

В решающей партии Соболенко снова нацелилась на брейковое очко в третьем гейме. Но Мэдисон отыгралась со счета 0:30. Соперницы исправно брали свою подачу. Все решил 11-й гейм. При счете 6:5 в свою пользу 29-летняя Киз взяла чужую подачу и впервые в карьере победила на турнире серии Большого шлема. А вот Арина не сумела выиграть в Мельбурне третий раз подряд.

Победительница Открытого чемпионата Австралии — 2025 без учета налогов получит 3,5 млн австралийских долларов (примерно 2,2 млн долларов США). Проигравшая заработала на миллион долларов США меньше.

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