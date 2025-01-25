Трамп пригрозил премьеру Дании поднять тарифы в случае отказа «отдать» Гренландию 3 25.01.2025, 14:22

Метте Фредериксен

Состоялся жесткий телефонный разговор.

Между президентом США Дональдом Трампом и премьером Дании Метте Фредериксен состоялся жесткий телефонный разговор о будущем Гренландии, узнала Financial Times.

Пять европейских чиновников сообщили изданию, что беседа длилась 45 минут и прошла очень плохо: Трамп всерьез обсуждал покупку острова и начал вести себя агрессивно и идти на конфронтацию после того, как получил отказ, хотя Фредериксен предложила усилить сотрудничество в вопросе военных баз и добычи полезных ископаемых.

«Это было ужасно», — сказал один из источников. Другой сравнил разговор с «холодным душем», отметив, что Трамп «был непреклонен».

По его словам, раньше к намерению американца завладеть Гренландией было трудно относиться без скептицизма, но теперь стало понятно, что это действительно «серьезно и потенциально очень опасно».

Еще один собеседник FT отметил, что правительство Дании было «в полном шоке». По словам бывшего датского чиновника, что «это был очень жесткий разговор», в ходе которого Трамп «пригрозил конкретными экономическими мерами — такими как целевые тарифы».

До этого многие европейские политики надеялись, что заявления американского лидера о желании получить контроль над Гренландией по соображениям «национальной безопасности» были уловкой.

В частности, они считали, что таким образом Трамп пытался усилить влияние НАТО в регионе и подать сигнал России и Китаю, которые также борются за позиции в Арктике.

Но этот телефонный звонок разрушил эти надежды, усугубив внешнеполитический кризис между союзниками по альянсу, отметили собеседники издания. В офисе премьер-министра Дании заявили FT, что «не признают интерпретацию разговора, данную анонимными источниками».

Гренландия, которую населяют около 57 тысяч человек, является автономной территорией в составе Дании и обладает собственным правительством. Трамп говорил о намерении присоединить остров к США еще во время своего первого президентского срока. После победы на выборах в 2024 году он вернулся к этой идее.

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