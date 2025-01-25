закрыть
25 января 2025, суббота, 14:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп пригрозил премьеру Дании поднять тарифы в случае отказа «отдать» Гренландию

3
  • 25.01.2025, 14:22
Трамп пригрозил премьеру Дании поднять тарифы в случае отказа «отдать» Гренландию
Метте Фредериксен

Состоялся жесткий телефонный разговор.

Между президентом США Дональдом Трампом и премьером Дании Метте Фредериксен состоялся жесткий телефонный разговор о будущем Гренландии, узнала Financial Times.

Пять европейских чиновников сообщили изданию, что беседа длилась 45 минут и прошла очень плохо: Трамп всерьез обсуждал покупку острова и начал вести себя агрессивно и идти на конфронтацию после того, как получил отказ, хотя Фредериксен предложила усилить сотрудничество в вопросе военных баз и добычи полезных ископаемых.

«Это было ужасно», — сказал один из источников. Другой сравнил разговор с «холодным душем», отметив, что Трамп «был непреклонен».

По его словам, раньше к намерению американца завладеть Гренландией было трудно относиться без скептицизма, но теперь стало понятно, что это действительно «серьезно и потенциально очень опасно».

Еще один собеседник FT отметил, что правительство Дании было «в полном шоке». По словам бывшего датского чиновника, что «это был очень жесткий разговор», в ходе которого Трамп «пригрозил конкретными экономическими мерами — такими как целевые тарифы».

До этого многие европейские политики надеялись, что заявления американского лидера о желании получить контроль над Гренландией по соображениям «национальной безопасности» были уловкой.

В частности, они считали, что таким образом Трамп пытался усилить влияние НАТО в регионе и подать сигнал России и Китаю, которые также борются за позиции в Арктике.

Но этот телефонный звонок разрушил эти надежды, усугубив внешнеполитический кризис между союзниками по альянсу, отметили собеседники издания. В офисе премьер-министра Дании заявили FT, что «не признают интерпретацию разговора, данную анонимными источниками».

Гренландия, которую населяют около 57 тысяч человек, является автономной территорией в составе Дании и обладает собственным правительством. Трамп говорил о намерении присоединить остров к США еще во время своего первого президентского срока. После победы на выборах в 2024 году он вернулся к этой идее.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рыгорыанский календарь
Рыгорыанский календарь Ирина Халип
Мяч на стороне Трампа
Мяч на стороне Трампа Александр Морозов
Поздравление из Кремля
Поздравление из Кремля Виталий Портников
Маша Зайцева — не жертва, а воин
Маша Зайцева — не жертва, а воин Наталья Радина