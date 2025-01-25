«Cейчас я определенно нравлюсь себе больше, чем в юности» 19 25.01.2025, 14:37

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Екатерина Головина

В 41 год белоруска выглядит лучше, чем в 20.

Выглядеть свежо и сексуально в 40+ становится новой нормой. Хорошее питание, тренажерные залы на каждом углу, всевозможные бьюти-услуги творят чудеса: возрастные рамки размываются, и бывает крайне сложно определить, сколько женщине лет, пишет «Онлайнер».

Некоторые белоруски уверяют, что в 40 нравятся себе даже больше, чем в 20!

«До 17 лет носила очки с толстенными стеклами»

Нашу первую героиню зовут Екатерина Головина. Ей 41 год, она живет в Минске, воспитывает 15-летнюю дочку и руководит собственным туристическим агентством по франшизе от Coral Travel. Таких, как Катя, обычно называют self-made woman — и с этим сложно не согласиться, если знаешь, какой непростой старт был у девушки.

Несколько лет назад в видеомонологе Onlíner белоруска рассказывала, что в детстве мать бросила ее и даже написала официальный отказ от родительских прав. Судья говорила, что это первый подобный случай за ее 20-летнюю практику. Девочку воспитывала в основном бабушка (отец часто ездил на заработки), а один год Катя даже провела в круглосуточном интернате, куда попросилась сама, чтобы вылечить сколиоз.

О внешности героиня в те годы думала меньше всего. К тому же из-за сильнейшей близорукости (минус 16) ей приходилось носить очки с толстенными линзами, что очень сильно сказывалось на самооценке.

— Какой я была в подростковом возрасте? Сутулой девочкой с толстыми стеклами в очках, над которой издевались дети в школе. Я абсолютно себе не нравилась. Только после 17 лет попробовала носить линзы — и с этого момента началась совсем другая история, — вспоминает Екатерина. — В 20 лет я уже выглядела лучше, но все равно красоткой себя не считала. Почему-то сама красила волосы — в непонятный «желтый» цвет. Странной формы брови, плохая осанка, не всегда подходящая одежда… В общем, сейчас я определенно нравлюсь себе больше, чем в юности.

Прошло больше 20 лет. Екатерина успела выйти замуж и развестись, родила дочку, съездила на заработки за границу, получила образование, открыла свой бизнес, построила квартиру — и, конечно же, вплотную занялась своей внешностью. Помогали в этом ей подруги — белоруска говорит, что окружила себя очень красивыми женщинами, которые всегда рады дать бесплатную консультацию: как правильно питаться, к какому мастеру по окрашиванию сходить, какие бьюти-процедуры делать, а какие нет.

Но главный приз, как считает Екатерина, она все же унаследовала от родителей: это прекрасная генетика.

— Моя очень хорошая знакомая много лет работает в косметологии, обучается за границей. И каждый раз, когда я к ней прихожу, она смеется: «Катя, ты можешь еще 10 лет балдеть, потом сделаешь подтяжку». И об этом говорит не только она. Я считаю, что мне действительно повезло с генами. У меня сама по себе плотная кожа, нормальный тургор лица. Думаю, даже если бы я захотела сейчас сделать какую-то серьезную пластику, врачи бы меня отговорили.

Комментируя свою внешность, Екатерина просит подчеркнуть, что у нее нет возможности тратить на красоту огромные деньги (сейчас она живет с дочерью одна и старается вкладываться в ребенка по максимуму). Поэтому то, как героиня выглядит сейчас, — это, по сути, природные данные, а также немного упорства и дисциплины.

Но давайте все же пройдемся по пунктам: как белоруска ухаживает за собой и на что советует обратить внимание другим женщинам. Передаем слово Екатерине.

«Чтобы сохранять стройность, нельзя себя жалеть»

— Мое тело шикарное, — без лишней скромности говорит героиня. — Я знаю, что некоторые читатели могут с этим не согласиться, но лично я считаю, что качество моего тела соответствует… годам 30, не больше. Вешу я около 60 килограммов при росте 176, все очень упругое и подтянутое.

В 20 лет с фигурой тоже все было хорошо, давайте называть вещи своими именами. Но с возрастом поддерживать такую форму становится сложнее. Конечно, это большой труд.

Самое важное — это питание, мы его часто недооцениваем. За долгие годы у меня уже выработалось четкое понимание, что хорошо, а что нет. Утром я встаю, например, и пью теплую воду с лимоном. В течение дня стараюсь есть побольше белка (фасоль, творог, мясо) и поменьше сладкого. Хотя вообще поесть в жизни очень люблю, но научилась себя ограничивать.

Конечно, чтобы поддерживать вес, одного правильного питания мало. Нужно заниматься спортом и не жалеть себя. Я вообще считаю, что наши женщины — молодцы, но некоторые могут выглядеть еще лучше, если выработать привычку ходить в зал и никогда не пропускать тренировки, быть в системе.

Лично я три раза в неделю хожу на силовые тренировки, но не на индивидуальные, а на групповые — мне так веселее. Я сама по себе очень общительная, поэтому люблю компанию. Мы общаемся и после тренировок — получается такое комьюнити.

Также раз в неделю я хожу на танцы — бачату. Опять же это возможность знакомиться с новыми людьми, а я это обожаю. Вообще, я убеждена, что, когда ты чем-то очень увлечен, помимо работы, ты начинаешь светиться изнутри, и это чувствуется.

Массажи для коррекции фигуры я не делаю: просто в них не верю. Пробовала много разных процедур, но эффекта не увидела. Поэтому на массаж могу сходить скорее для удовольствия.

Получается, ничего нового я вам не скажу: главный секрет хорошей фигуры — тратить больше калорий, чем потреблять. И активная жизненная позиция, не сидеть на одном месте — это тоже очень важно.

Единственное, что я, пожалуй, изменила бы в своем теле, будь у меня финансовая возможность, — это сделала бы пластику груди. Я бы хотела ее уменьшить. Сейчас у меня пятый размер, и визуально это придает мне лишний объем и старит. Все-таки чем ты миниатюрнее, тем моложе выглядишь.

«Попробовала ботокс, но эффекта хватило на пару месяцев»

— Я тот человек, который ходит к косметологу не очень часто, от случая к случаю. У меня сухая кожа, поэтому где-то раз в полгода-год я делаю курс биоревитализации (внутрикожное введение гиалуроновой кислоты, которая увлажняет кожу и стимулирует выработку коллагена. — Прим. Onlíner).

Полтора года назад попробовала ботокс, чтобы разгладить мимические морщины на лбу и возле глаз и предупредить появление «заломов» в будущем. Но мне это совершенно не пошло: буквально за пару месяцев мимика вернулась, то есть я не увидела никакого эффекта. Поэтому я решила, что колоть ботокс больше не буду: в моем случае это деньги на ветер.

Губы у меня свои, я ничего не колола (в подтверждение Екатерина показывает нам фото с дочкой — они очень похожи, и губы у девочки тоже пухлые. — Прим. Onlíner). Нигде никаких филеров, все мое. Спасибо небесам, что я могу этим не пользоваться.

Массажи для лица тоже не делаю: не вижу смысла. Единственное, я адепт правильного очищения кожи. Какой бы уставшей ни была, обязательно снимаю макияж на ночь.

Уход — только профессиональный: это сыворотки Biologique Recherche и кремы, специально подобранные для меня косметологом. Одна баночка в среднем стоит $100. Лайфхак: у косметологов можно купить сразу большой объем, и этого средства хватит на полгода-год, главное — хранить его в холодильнике.

И еще я не трачусь отдельно на крем для кожи вокруг глаз. Слышала от косметологов, что кожу можно увлажнять одним средством.

Верю ли я, что сыворотка за $100 меня омолодит? Скорее нет, чем да. Но это лучше, чем на ночь мазаться настойкой из огурца. Хорошей косметикой приятно пользоваться, и она однозначно более эффективна, чем из массмаркета, ведь подбирается с учетом потребностей твоей кожи.

Конечно, если бы у меня были бо́льшие финансовые возможности, можно было бы попробовать еще какие-то дорогостоящие процедуры для лица. Например, я слышала про Fotona — лазерное омоложение. Но комплекс процедур стоит очень дорого — тысяч шесть рублей, наверное. Пока я не могу себе это позволить.

Еще я хотела бы вложить деньги в зубы: выровнять их и поставить виниры. Но и тут нужны колоссальные вложения. Пока я делала только отбеливание, а вот дочке мы недавно поставили брекеты.

«Летом всегда пользуюсь кремами с SPF 50 и никогда не загораю»

— Маникюр, педикюр — это, конечно, мастхэв. Обязательно нужна лазерная депиляция, это помогает поддерживать уверенность в себе. Дорогое нижнее белье — это тоже работает на самооценку изнутри, поэтому тут не экономлю.

Люблю покупать качественные маски для волос (мой фаворит — Kevin, линейка Young Again), средства для тела (лосьон от La Sultane de Sab), дорогую парфюмерию, люксовую декоративную косметику.

Конечно, в умелых руках и белорусская косметика из «Милы» работает отлично, но так сложилось, что у меня процентов 70 косметики известных зарубежных брендов: хайлайтер — от Bobbi Brown, пудра — от Huda Beauty, тон — Estee Lauder Futurist с SPF 45.

Кстати, летом я всегда пользуюсь кремами с SPF 50 и никогда не загораю.

«Боевой» макияж не делаю — только выравниваю тон кожи, крашу ресницы (после 40 лет избыток косметики все-таки добавляет возраста). А если нужно выйти в свет, у меня есть подруга-визажист, которая всегда накрасит красиво.

Сложное окрашивание волос делаю раз в восемь месяцев. К сожалению, тот результат, который мне нравится, стоит дорого. Но тут я готова тратить деньги.

С выбором одежды мне помогает подруга-стилист, которая подсказывает, где и что можно купить. Звонит и говорит: «Беги в Zara, там пуховик модного шоколадного цвета, он тебе нужен». И я ей доверяю — в этом смысле мне, наверное, проще, чем другим. С другой стороны, сейчас много разной информации в интернете, так что красиво одеваться — это не проблема.

Также я участвовала в разных проектах по преображению, которые дают мощный толчок в поиске своего стиля. Один из недавних был на телеканале «Пятница». Я прошла кастинг из 100 тыс. заявок, выбрали шесть участниц. Было много интересных съемок — мне понравилось. Если хотите преображения без вложений, советую ходить на такие кастинги: взгляд со стороны очень полезен.

А если деньги есть, вложитесь один раз в услуги стилиста, визажиста и парикмахера. Зафиксируйте результат и пользуйтесь этим годами.

Должна ли одежда обязательно быть дорогой? Я считаю, что цена вещи должна соответствовать доходу. У меня, например, самая дорогая вещь — это сумка Philipp Plein за €2200. Купила я ее опять же по совету подруги в аутлете и, честно признаюсь, в рассрочку.

Деньги за сумку отдавала год — считаю, так быть не должно.

Глупо жить в съемной квартире, зато ходить с дорогими сумками. Все должно быть гармонично. Для меня нормальная цена сумки — до €500. Какие-то брендовые вещи можно заказывать онлайн за границей, тогда по цене получается почти то же самое, что и массмаркет.

Возраст — это всего лишь цифра

— Процесс старения неизбежен, и он меня не пугает. Нужно уметь принимать себя, потому что угнаться за молодостью невозможно. Это просто факт: люди стареют и умирают.

Но, когда я смотрю на женщин в возрасте, которые выглядят потрясающе, например, таких как Моника Беллуччи или Хайди Клум, это приводит меня в восторг. Понятно, что у них больше финансовых возможностей, но я верю, что если у меня сейчас получается выглядеть хорошо, то и в 55 лет все будет гармонично.

В дальнейшем я не исключаю, что решусь на пластическую хирургию — полноценную подтяжку лица. Если есть деньги и возможность что-то исправить, сделать себя лучше, почему бы и нет? Но без фанатизма, я всегда за гармонию.

Кстати, если кому-то не хватает уверенности в себе, советую походить по свиданиям: это очень поднимает самооценку. Когда мужчины от 27 до 50 лет говорят, как хорошо ты выглядишь, это очень мотивирует. Могу с уверенностью сказать одиноким девушкам: не засиживайтесь дома! На свиданиях вы почувствуете всю свою красоту и силу.

В последнее время среди клиенток в туризме я часто вижу, как женщины после 50 лет строят отношения и выходят замуж. И замечаю тенденцию, что во многих парах мужчины младше — на 5—10 лет. Людям комфортно, они счастливы, и это замечательно! Поэтому что возраст — это всего лишь цифра в паспорте, которая не всегда имеет значение.

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