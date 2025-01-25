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Россияне остались без связи и интернета

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  • 25.01.2025, 14:39
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Россияне остались без связи и интернета

ГУР устроило масштабную атаку на «МегаФон».

Украинская разведка устроила масштабный сбой на «МегаФон» в России. У многих россиян пропала связь и интернет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

«Киберспециалисты Главного управления разведки осуществили масштабную кибератаку на системы одного из крупнейших в РФ мобильных и интернет-операторов, который задействован в российской агрессии против Украины - компанию «МегаФон», - рассказали источники.

По их данным, в результате атаки, в течение всего дня, пятницы, 24 января, клиенты компании имели проблемы со связью и интернетом.

В частности, со вчерашнего утра жители Москвы, Санкт-Петербурга и многих центральных регионов РФ начали жаловаться на перебои с мобильной связью, интернетом, а также на плохую работу многих мобильных сервисов и приложений.

Уже через несколько часов в «Роскомнадзоре» подтвердили сбой. Впоследствии российские медиа назвали истинную причину отсутствия связи и интернета - результативная ковровая DDoS-атака на «МегаФон».

В самой компании заявили, что их сеть якобы работает «штатно», но возможные проблемы с доступом якобы происходят по независящим от них причинам.

Не только «МегаФон»

Впрочем, как стало известно из источников в украинской разведке, успешная «ковровая атака» нарушила работу не только «МегаФона».

Это коснулось и операторов связи и интернета «Yota», «NetByNet», и лишила временного доступа россиян к интернет-ресурсам и сервисам, таким как Steam, Twitch, Discord, которые активно используются российской армией и вражескими спецслужбами для агрессии против Украины.

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