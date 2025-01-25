Освобожденные заложницы прибыли в Израиль
- 25.01.2025, 14:45
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Первичная медицинская проверка показала, что они здоровы.
25 января освобожденные заложницы Даниэла Гильбоа, Карин Ариев, Наама Леви и Лири Эльбаг прибыли в Израиль. Первичная медицинская проверка показала, что они здоровы, сообщают «Детали».
В пресс-службе ЦАХАЛа передали: «Недавно вернувшиеся в сопровождении сил ЦАХАЛа и ШАБАКа пересекли границу Государства Израиль и сейчас направляются в пункт приема в окрестностях сектора Газа, где встретятся со своими родителями».
Пресс-секретарь ЦАХАЛа Даниэль Хагари прокомментировал освобождение заложниц: «Они в надежных руках, они на пути домой. Мы ждали этого момента. Народ Израиля ждал этого момента. Сейчас они прибыли в пункт приема в Реиме, чтобы встретиться с родителями».
В министерстве главы правительства заявили: «Правительство Израиля приветствует четырех вернувшихся из плена женщин-военнослужащих ЦАХАЛа. Их семьи были проинформированы уполномоченными органами о том, что они встретилась с нашими силами. Правительство Израиля обязуется вернуть всех похищенных и пропавших без вести лиц».