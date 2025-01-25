Бензина не будет, но вы держитесь 4 Александр Шимберев

25.01.2025, 14:52

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Атака на Рязанский НПЗ и Трамп добивают российскую нефтепромышленность.

Для нефтяной промышленности России, действительно, наступают темные, как само это сырье, времена.

На днях глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что стоимость российского «черного золота» должна закрепиться на уровне 30 долларов за баррель. И можно было бы счесть эти слова лишь, скажем так, хотелками украинской стороны. Однако заявление Ермака непосредственно привязано к заявлению уже нового-старого президента США Дональда Трампа, который к удивлению Москвы, просто-таки катком прошелся по России, требуя от нее прекратить войну с Украиной.

При этом Трамп не просто требует или призывает. Нет, у него имеются веские аргументы. Один из которых – это крайне жесткие санкции, направленные против нефтесектора России. Он обещает Кремлю, если тот продолжит артачиться, обвалить рынок нефти. И добиться этого намерен при поддержке Саудовской Аравии, одного из ключевых партнеров США, к которой, собственно, и обратился с предложением кардинально снизить цены на нефть.

Фьючерсы на нефть марки Brent и West Texas Intermediate (WTI) за неделю уже подешевели на 3,18% и 4,28% соответственно. Конечно же, продолжает дешеветь и российская нефть марки Urals, напрямую подвязанная на западные марки. По состоянию на 22 января, ее стоимость уже снизилась, примерно, на 5,6%. И это только начало.

Саудиты, а конкретно министр экономики и планирования Саудовской Аравии Фейсал Алибрагим, выступая на форуме в Давосе, дал понять, что Эр-Рияд не против такого сценария, поскольку королевство заинтересовано в том, чтобы именно саудовское сырье заполнило ниши на рынке, который Россия стремительно теряет. К тому же, стоит напомнить, что в истории взаимоотношений США и СА имеется соответствующий опыт, когда Вашингтон и Эр-Рияд добились резкого падения стоимости нефти, похоронившего на ряду с гонкой вооружений Советский Союз.

Сейчас же очень благодатное время для того, чтобы повторить этот трюк, потому как Соединенные Штаты крепко взялись за «теневой танкерный флот» России посредством масштабных и действенных санкций. Настолько действенных, что танкеры с российской нефтью застревают в портах даже, казалось бы, дружественного Китая.

Нефтедобыча в России аналогично пребывает в ужасном положении. Ежегодно Россия добывала 550 млн тонн нефти. Меньше половины из которой шли на экспорт. В прошлом году объем добычи снизился на 407 тыс. баррелей в сутки – до 9,167 млн баррелей.

Но и это еще не все. Заявление Трампа по сути стало карт-бланшем для Сил обороны Украины, которые в ночь на 24 января нанесли массированный удар, в частности, по Рязанскому НПЗ, входящему в ТОП-3 мощнейших НПЗ России.

Очевидцы сообщали о, как минимум, десяти попаданиях украинских беспилотников в НПЗ и нефтехранилище, что привело к масштабному пожару, который до сих пор не удается даже локализовать.

Губернатор Павел Малков уже признал, что ситуация катастрофическая и его администрация ведет активные переговоры с соседними регионами о поставках топлива в Рязанскую область.

Удар по НПЗ в Рязани уже привел к резкому скачку цен на бензин марок А-92, А-95 и т.п.

Соответствующими фотографиями в Сети делятся простые россияне.

Эксперты же прогнозируют дальнейший рост цен на бензин.

Их прогнозы вполне логичны. Изоляция нефтепромышленности России усиливается. Что естественным образом ведет к дальнейшему сокращению добычи и экспорта нефти, а значит и к росту цен на нефтепродукты в России, ведь нефтесектор, не имея возможности сбывать продукцию за рубеж, вынужден спасаться за счет простых россиян. Как бы парадоксально это не выглядело.

Кстати, стоит отметить еще один фактор, в перспективе способный усугубить ситуацию в нефтяной отрасли России – это избыток нефти и нефтепродукции, уже имеющийся из-за невозможности сбывать его за границу. Чем больше нефти и мазута (в который легче, хоть и невыгоднее, перегонять нефть из-за отсутствия технологий, например), тем больше лакомых целей для украинских беспилотников. А значит будет больше грандиозных пожаров и убытков для Роснефти и иже с ними.

Александр Шимберев planeta.press

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