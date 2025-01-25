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Космический автомобиль Илона Маска запутал астрономов

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  • 25.01.2025, 15:02
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Космический автомобиль Илона Маска запутал астрономов

Tesla Roadster начал вести себя не по плану.

Запущенный в 2018 году в бескрайние просторы космоса автомобиль компании Tesla должен был отправиться в путешествие по нашей солнечной системе. Однако у него были другие планы и вместо этого он навел путаницу среди ученых и стал опасным спутником Земли.

В результате путаницы, которая произошла среди наблюдателей за бескрайними космическими просторами, Tesla Roadster Илона Маска, запущенный на орбиту на тяжелой ракете Falcon Heavy компании SpaceX еще в 2018 году, в начале этого месяца был на короткое время принят за астероид. Ворвавшийся в размеренный мир астрономов автомобиль-путешественник даже успел обзавестись классификацией и побывать в обществе других небесных тел, пишет Fox News.

Астрономы из Центра малых планет, входящего в состав Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, занесли автомобиль в каталог как «2018 CN41», прежде чем поняли свою ошибку. Классификация объекта была быстро отменена, когда выяснилось, что это автомобиль Маска, все еще находящийся в своем космическом рандеву вокруг Солнца.

Центр малых планет пояснил, что реестр для «2018 CN41» был удален уже 3 января, отметив, что его орбитальная траектория совпадает с орбитой искусственного объекта — Tesla Roadster и верхней ступени Falcon Heavy, первоначально запущенной во время первого полета Falcon Heavy компании SpaceX в феврале 2018 года.

Изначально учеными предполагалось, что автомобиль будет двигаться по эллиптической орбите вокруг Солнца, выходящей немного дальше Марса. Когда астрономы обнаружили машину в начале этого месяца, она находилась менее чем в 241 401 километрах от Земли — ближе, чем орбита Луны. Такая близость побудила астрономов внимательно следить за его траекторией, учитывая потенциальную опасность, которую представляют собой неотслеживаемые объекты в космосе.

Астрофизик из Центра астрофизики, Джонатан Макдауэлл, рассказал о сложностях отслеживания таких объектов и предупредил о возможных последствиях их присутствия в космосе. «В худшем случае вы потратите миллиард на запуск космического зонда для изучения астероида и поймете, что это не астероид, только когда доберетесь до него», — сказал Макдауэлл.

Roadster, в котором находился манекен «Старман» в скафандре, был запущен в качестве игривой демонстрации возможностей Falcon Heavy компании SpaceX. С тех пор он стал уникальным артефактом космических исследований, преодолев миллионы миль в вакууме космоса. Снимки с первых дней путешествия, на которых автомобиль изображен на фоне Земли, захватили внимание общественности и продолжают символизировать амбициозные планы компании по бескрайних просторов Вселенной.

Еще больше интереса и опасности ситуации добавляет сам факт повторного появления автомобиля вблизи планеты, подчеркивающее сложность отслеживания искусственных объектов в космосе и тенденцию увеличения их количества вокруг нашего дома. Эта проблема становится все более актуальной по мере увеличения количества спутников и мусора на орбите Земли. Сложившаяся ситуация привлекает внимание к необходимости совершенствования систем слежения, позволяющих отличать естественные небесные тела от антропогенных объектов, а также разработки способов их сбора и уничтожения для очищения пространства вокруг планеты.

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