Путин едва пережил столкновение с реальностью

Путин едва пережил столкновение с реальностью1
- Андрей Окунь
- 25.01.2025, 15:24
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Новость все же пришлось убрать.
Всегда нравилось наблюдать за тем, как чиновники и управленцы сталкиваются с реальностью. Мы-то к реальности привычные, закаленные ее неудобствами, а они зачастую люди разнеженные и подотчетные. А это значит, что разум у них так и стремиться выбрать реальность отчетную, чтобы не испытывать непрошенного дискомфорта.
Путин подобное столкновение с реальностью сегодня пережил. На заседании попечительского совета МГУ он спросил у мэра Москвы Собянина, какая средняя зарплата в столице. Собянин ответил:
— 140-160 тысяч рублей.
— Да ладно? Больше, — удивился Путин.
— Не больше, — заверил Собянин.
Путин в итоге со скрипом, но согласился, посоветовав соблюдать «все установленные показатели» по зарплате преподавательского состава. Правда, новость с провластных каналов все равно пришлось удалить по звонку с Верха.
Интересно, как бы президент отреагировал, когда узнал, что в регионах многие получают зарплату в 30-40 тысяч рублей. А зарплата тысяч в 60-80 вообще-то до сих пор считается крайне хорошим предложением.
Не поверил бы президент. Рассердился бы президент, посчитав, что его за дурака держат и коврижки тут строят, пытаясь подставить под общественный смех. И тогда того лжеца отправили бы в тюрьму, а официально признали, что все граждане России получают много денег. Просто много денег. Тут можно и без цифр обойтись.
— Сколько люди в среднем зарабатывают по стране?
— Много, Владим Владимыч.
— Ну и за**ись.
Андрей Окунь, «Телеграм»