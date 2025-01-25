Путин едва пережил столкновение с реальностью 1 Андрей Окунь

25.01.2025, 15:24

5,188

Андрей Окунь

Новость все же пришлось убрать.

Всегда нравилось наблюдать за тем, как чиновники и управленцы сталкиваются с реальностью. Мы-то к реальности привычные, закаленные ее неудобствами, а они зачастую люди разнеженные и подотчетные. А это значит, что разум у них так и стремиться выбрать реальность отчетную, чтобы не испытывать непрошенного дискомфорта.

Путин подобное столкновение с реальностью сегодня пережил. На заседании попечительского совета МГУ он спросил у мэра Москвы Собянина, какая средняя зарплата в столице. Собянин ответил:

— 140-160 тысяч рублей.

— Да ладно? Больше, — удивился Путин.

— Не больше, — заверил Собянин.

Путин в итоге со скрипом, но согласился, посоветовав соблюдать «все установленные показатели» по зарплате преподавательского состава. Правда, новость с провластных каналов все равно пришлось удалить по звонку с Верха.

Интересно, как бы президент отреагировал, когда узнал, что в регионах многие получают зарплату в 30-40 тысяч рублей. А зарплата тысяч в 60-80 вообще-то до сих пор считается крайне хорошим предложением.

Не поверил бы президент. Рассердился бы президент, посчитав, что его за дурака держат и коврижки тут строят, пытаясь подставить под общественный смех. И тогда того лжеца отправили бы в тюрьму, а официально признали, что все граждане России получают много денег. Просто много денег. Тут можно и без цифр обойтись.

— Сколько люди в среднем зарабатывают по стране?

— Много, Владим Владимыч.

— Ну и за**ись.

Андрей Окунь, «Телеграм»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com