закрыть
25 января 2025, суббота, 16:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Включается ли площадь внутренних стен в стоимость квартиры в Беларуси?

  • 25.01.2025, 15:27
Включается ли площадь внутренних стен в стоимость квартиры в Беларуси?
иллюстративное фото

Эксперты рассказали, что «застройщику выгоднее».

Покупая квартиру в новостройке, важно понимать, как застройщик рассчитывает площадь. Учитывается ли площадь стен, особенно если квартира сдается со свободной планировкой? На этот вопрос ответили эксперты.

Как пояснил изданию aif.by эксперт по приемке квартир Александр Скок, если квартира сдается без стен, то, согласно методике расчета, стены, дверные проемы и малые ниши в площадь не включаются.

Однако, как отметил инженер-строитель Сергей Иванов, возведение стен в квартире площадью 100 кв. м может «съесть» от 3 до 6 кв. м. Таким образом, покупатель действительно рискует потерять несколько «квадратов» после возведения перегородок.

Многие застройщики предпочитают сдавать квартиры без стен, так как это позволяет им продать, в том числе, и ту площадь, на которой впоследствии будут возведены стены. «Для застройщика это выгоднее, чем самому возвести перегородку и не получить денег за этот кв. м площади», — заявил Александр Скок.

Кстати, по словам Сергея Иванова, возведение стены длиной 6 м и высотой 2,5 м обойдется примерно от 500 руб.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рыгорыанский календарь
Рыгорыанский календарь Ирина Халип
Мяч на стороне Трампа
Мяч на стороне Трампа Александр Морозов
Поздравление из Кремля
Поздравление из Кремля Виталий Портников
Маша Зайцева — не жертва, а воин
Маша Зайцева — не жертва, а воин Наталья Радина