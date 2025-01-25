Включается ли площадь внутренних стен в стоимость квартиры в Беларуси? 25.01.2025, 15:27

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Эксперты рассказали, что «застройщику выгоднее».

Покупая квартиру в новостройке, важно понимать, как застройщик рассчитывает площадь. Учитывается ли площадь стен, особенно если квартира сдается со свободной планировкой? На этот вопрос ответили эксперты.

Как пояснил изданию aif.by эксперт по приемке квартир Александр Скок, если квартира сдается без стен, то, согласно методике расчета, стены, дверные проемы и малые ниши в площадь не включаются.

Однако, как отметил инженер-строитель Сергей Иванов, возведение стен в квартире площадью 100 кв. м может «съесть» от 3 до 6 кв. м. Таким образом, покупатель действительно рискует потерять несколько «квадратов» после возведения перегородок.

Многие застройщики предпочитают сдавать квартиры без стен, так как это позволяет им продать, в том числе, и ту площадь, на которой впоследствии будут возведены стены. «Для застройщика это выгоднее, чем самому возвести перегородку и не получить денег за этот кв. м площади», — заявил Александр Скок.

Кстати, по словам Сергея Иванова, возведение стены длиной 6 м и высотой 2,5 м обойдется примерно от 500 руб.

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