«Добрая воля в Москве генерируется только преобладающей огневой мощью и сокрушительными санкциями»1
- 25.01.2025, 15:31
Умиротворение никогда не срабатывало с РФ.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига считает, что заставить РФ к миру может максимальное экономическое и военное давление.
Об этом Сибига написал в соцсети Х.
Так, Сибига отметил, что такие слабые стратегии, как чрезмерная осторожность, «управление эскалацией» и умиротворение никогда не срабатывали с Москвой.
«Только мир благодаря силе - максимальное экономическое и военное давление - сработает. Добрая воля в Москве генерируется только благодаря преобладающей огневой мощи и сокрушительным санкциям», - добавил он.