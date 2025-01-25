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«Добрая воля в Москве генерируется только преобладающей огневой мощью и сокрушительными санкциями»

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  • 25.01.2025, 15:31
«Добрая воля в Москве генерируется только преобладающей огневой мощью и сокрушительными санкциями»
Андрей Сибига

Умиротворение никогда не срабатывало с РФ.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига считает, что заставить РФ к миру может максимальное экономическое и военное давление.

Об этом Сибига написал в соцсети Х.

Так, Сибига отметил, что такие слабые стратегии, как чрезмерная осторожность, «управление эскалацией» и умиротворение никогда не срабатывали с Москвой.

«Только мир благодаря силе - максимальное экономическое и военное давление - сработает. Добрая воля в Москве генерируется только благодаря преобладающей огневой мощи и сокрушительным санкциям», - добавил он.

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