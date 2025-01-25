В Беларусь идет теплая погода 1 25.01.2025, 15:32

В ближайшие дни ожидается до +11°C.

В ближайшие дни в Беларуси ожидается потепление до +11°C.

В воскресенье, 26 января, ночью и утром в основном по восточной части страны пройдут небольшие дожди. Днем на северо-востоке прогнозируется умеренный дождь. Ветер будет южный, умеренный. Температура ночью составит 0..+4°C, днем — от +3 до +9°C.

В понедельник, 27 января, ночью и днем также пройдут кратковременные дожди, а на севере возможен мокрый снег. Ветер переменный, умеренный, местами порывистый. Температура ночью будет колебаться между 0 и +5°C, а днем — от +2 до +9°C.

28 января, во вторник, погоду будет формировать теплый и неустойчивый воздух с Адриатического моря. Днем температура поднимется до +4..+11°C, а ночью сохранится в пределах 0..+5°C.

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