Новое дело врачей 1 Уршуля Броницкая, UDF

25.01.2025, 15:50

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В Беларуси медицина только для избранных?

23 января 2025 года стало известно, что для белорусского КГБ в центре Минска вот-вот построят отдельную элитную клинику. Причем, за счет спонсорских средств – а это, на минуточку, почти 10 миллионов долларов. Еще более 6 миллионов будет потрачено на закупку современного медицинского оборудования. И это медучреждение станет не первым и далеко не последним проектом, призванным обслуживать тех, на ком держится стабильность власти. Ведь подобные центры для «избранных» (что удивительно!) появились еще на заре советской власти. Один из первых, как ни странно, в Минске. Не менее удивительно, что он продолжал функционировать в 21 веке, обслуживая представителей номенклатуры Республики Беларусь, выдающихся деятелей культуры, искусства, спортсменов, граждан, имеющих почетные звания и государственные награды. До 2006 года там там лечились сотрудники и ветераны КГБ...

UDF на исторических примерах попытался разобраться: почему для одних в Беларуси созданы все условия, а другие продолжают пользоваться услугами, так называемой, бесплатной медицины?

Глава 1. Красноармейская, 10. Мифы и легенды

Вокруг этого здания, построенного в стиле ар-деко по адресу Красноармейская, 10, всегда ходило много легенд. Старожилы Минска уверяли, что первоначально этот особняк после окончания Второй Мировой возвел для себя кто-то из секретарей БССР – то ли Кирилл Мазуров, то ли Петр Машеров. Но товарищи ему сделали замечание – как так, республика не отстроилась, а вы тут барствуете. И тогда глава Коммунистической партии приказал прямо за особняком построить обычный панельный дом, где и поселился со своей семьей.

Дом, где жил Машеров

А особняк передали детям. Но те, посещая разные кружки, в том числе, музыкальные, якобы мешали партийной номенклатуре – слишком шумели. И тогда здание забрали у детей и сделали медицинским центром для партийной и прочей элиты.

На самом деле, это маловероятно. Согласно архивным документам, правительственная клиника въехала в это здание в 1931 году. Тогда на этом месте стоял одноэтажный особняк, где с 1923 года находился венерологический диспансер, а познее -- санитарно-гигиенический институт. Но в Кремле были озабочены здоровьем первых лиц республики, которых до этого лечили преимущественно на дому несколько терапевтов. Поначалу в круг избранных попали 300 семей руководителей советских и партийных органов, членов Политбюро ЦК ВКП(б). Позже, в 1935 году на Красноармейской улице было построено трехэтажное здание, в котором на первых двух этажах разместилась поликлиника, а на третьем этаже – стационар на 20 коек.

Архитекторами стали белорусские зодчие Денисов А. А. и Кавокин Г. П. Первый прославился проектированием Павильона механизации и электрификации для Первой Всебелорусской сельскохозяйственной и промышленной выставки (открытие 10 августа 1930). Второй – сериями 4-этажных домов на улицах Кирова и Комсомольской и проектированием здания психоневралогического диспансера на Володарской.

Новое здание получило официальное название -- Лечебная комиссия Народного комиссариата здравоохранения БССР. После войны - Корпус больницы спецназначения. Позже -- поликлиника №1 республиканской больницы 4-го Главного управления Министерства здравоохранения БССР. С 1996 года -- корпус республиканской больницы лечебно-профилактических и санаторно-курортных учреждений Управления делами Президента. С 2008 года -- республиканский клинический медицинский центр УДП. Но в 2018 году центр переехал на новое место. А историческое здание было передано 2-й городской клинической больнице.

Кстати, согласно еще одной легенде, тот самый одноэтажный особняк, который в 31-ом стал элитным медцентром в Минске, принадлежал местному врачу-частнику. Но здание у него просто-напросто конфисковали. Доктор попытался отстоять свои права, долго обивал пороги кабинетов чиновников. И, в результате... таинственно исчез в 1936-ом году...

Глава 2. «Полы паркетные, врачи анкетные»

К сожалению, никому из журналистов редакции UDF не удалось побывать в современных элитных медцентрах Беларуси – предназначенных для «избранных». Но, по слухам, там новейшее медицинское оборудование, услужливый персонал, роскошные больничные палаты. А ведь так было еще при Сталине. Вот как описывал «палату для элиты» в своей книге «Номенклатура» советский писатель, историк и философ Михаил Восленский:

«…Полулюкс вмещал кабинет и спальню, балкон, ванную комнату, прихожую с выходом прямо на лестницу, устланную ковровой дорожкой. В этом светлом, просторном обиталище… мягкие кресла, ковры, дорогие статуэтки, тяжелые позолоченные рамы развешанных по стенам картин».

А вот о врачах отзывы были неоднозначными. В народе ехидно говорили: «Полы паркетные, врачи анкетные». И все потому, что в подобные учреждения докторов подбирали по пресловутым «политическим качествам». Рассказывали, что если случалось что-то серьезное, они вели заболевшего к консультантам – виднейшим советским ученым-медикам, членам Академии медицинских наук СССР. Когда Сталин сфабриковал «дело врачей», то в подземной следственной тюрьме на Лубянке оказался весь цвет советской медицины, который и лечил членов Политбюро... Ничего не напоминает?..

Глава 3. Беларусь-2020. Дело врачей

После протестов 2020 года из страны уехали, боясь преследования за свою «неправильную» позицию, тысячи медиков. Многие из тех, кто остался, прошли через административные суды, отсидели «сутки» и были уволены. И им, считай, повезло. По информации правозащитников на 2023 год «по уголовным политическим делам были осуждены минимум 35 врачей, 16 из которых прямо сейчас находятся в заключении». Так, в апреле 2022 года Минский городской суд приговорил к пяти годам колонии общего режима челюстного хирурга Андрея Любецкого – уникального специалиста в своей области. А на днях должен состояться суд над Еленой Шарафанович, которая сегодня считается лучшим детским онкологом РБ и долгое время работала в Центре детской онкологии, гематологии и иммунологии в Боровлянах, а затем в РНПЦ детской хирургии... Ей инкриминируется «участие в протестах».

В мае 22-го началась атака властей на частные медцентры. Под удар попали более 10 учреждений. Среди них -- «Нордин», «Лодэ», «Клиника А1», «Новое зрение». Всем им под надуманными предлогами приостановили действие лицензии. Некоторые из частных клиник не возобновили свою деятельность до сих пор. Люди потеряли возможность даже за свои деньги получать качественные медицинские услуги, ведь всем известно, что в частных медцентрах применялись самые передовые технологии.

Зато элита себя не обидела – в пригороде Минска для них был построен Республиканский клинический медицинский центр Управления делами Лукашенко, который возглавляет Ирина Абельская, мама Николая Лукашенко. Новые корпуса возвели подальше от людских глаз, буквально в лесу. Видимо, чтобы никого не раздражать.

Сегодня уехавших или уволенных по политическим мотивам врачей, экстренно пытаются заместить молодыми специалистами. Увеличиваются наборы в медвузы, а условия поступления упрощаются: достаточно пройти конкурс аттестатов и сдать один внутренний устный экзамен в университете. Но факт остается фактом -- стать хорошим хирургом или травматологом невозможно без опыта. А у кого его брать, если за последние четыре года в Беларуси распались целые медицинские школы, которые «нарабатывались» десятилетиями?..

Послесловие

На самом деле, врач – это не специальность. Это -- служение. Как, впрочем и профессия учителя. Небольшие зарплаты при высокой нагрузке, плюс огромная ответственность. Но если так, почему бы не построить для врачей или педагогов свою элитную клинику в центре столицы?.. С просторными палатами, новейшим обрудованием, внимательными медсестрами... Ведь, согласитесь, они это заслужили.

Уршуля Броницкая, UDF

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