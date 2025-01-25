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Зеленский: Военная помощь Украине от США будет продолжаться

  • 25.01.2025, 15:57
Зеленский: Военная помощь Украине от США будет продолжаться

Президент Украины отреагировал на заявление Госдепа.

Военная помощь Украине от США не будет приостановлена. Этому предшествовало решение Госдепа США остановить внешнюю помощь на 90 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду.

Глава государства отметил, что пока не готов комментировать решение Государственного департамента США, но подчеркнул, что военная помощь Украине не будет остановлена.

«Я знаю, что есть какие-то ограничения, надо детально смотреть. Ограничение на 90 дней гуманитарных программ. Я знаю, есть большое количество институтов в мире, которые поддерживались ранее правительством США. Я не знаю об этом, я не вижу этих денег. Я могу сказать только то, что может недополучить Украина, то, чем занимаюсь я. Я сфокусирован на военной помощи, она не остановлена, слава богу», - заявил Зеленский.

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