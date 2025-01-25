Зеленский: Военная помощь Украине от США будет продолжаться 25.01.2025, 15:57

Президент Украины отреагировал на заявление Госдепа.

Военная помощь Украине от США не будет приостановлена. Этому предшествовало решение Госдепа США остановить внешнюю помощь на 90 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду.

Глава государства отметил, что пока не готов комментировать решение Государственного департамента США, но подчеркнул, что военная помощь Украине не будет остановлена.

«Я знаю, что есть какие-то ограничения, надо детально смотреть. Ограничение на 90 дней гуманитарных программ. Я знаю, есть большое количество институтов в мире, которые поддерживались ранее правительством США. Я не знаю об этом, я не вижу этих денег. Я могу сказать только то, что может недополучить Украина, то, чем занимаюсь я. Я сфокусирован на военной помощи, она не остановлена, слава богу», - заявил Зеленский.

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