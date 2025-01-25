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Ученые назвали общий признак людей, которые часто используют соцсети

  • 25.01.2025, 16:00
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Ученые назвали общий признак людей, которые часто используют соцсети

Показатель наиболее ярко выражен у тех, кто интересуется политикой.

Специалисты установили связь между частым использованием онлайн-платформ и повышенной раздражительностью. Результаты этого исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open , краткий пересказ выводов приводит сайт Naked Science.

Исследователи проанализировали данные опроса Covid State Project, проведенного среди более чем 42 тысяч взрослых жителей США. Средний возраст опрошенных составил 46 лет; 58,5% из них — женщины. Среди прочего они прошли тест на раздражительность, который оценил этот показатель по шкале от 5 до 30 баллов.

Почти 80% опрошенных сообщили о ежедневном пользовании как минимум одной соцсетью. Раз в день это делали 14,2%, 39,2% заходили в соцсети несколько раз в день, а 24,9% проводили там большую часть дня.

Результаты показали, что частое использование социальных сетей связано с более высоким уровнем раздражительности. Так, у наиболее активных пользователей уровень раздражительности был выше на 3,37 балла чем у людей, которые соцсетями не пользовались, а у тех, кто использовал их раз в день, — на 1,43 балла.

Исследователи также обнаружили своеобразный «эффект дозировки»: чем чаще человек постил информацию (а не просто читал ленту), тем сильнее была его склонность к раздражительности. Это, по мнению авторов научной работы, указывает на роль взаимодействия с контентом в формировании негативных эмоций. Интересно, что наибольший уровень раздражительности заметили у пользователей, активно интересующихся политикой. Однако даже с учетом этого фактора связь между соцсетями и раздражительностью сохранялась.

Хотя нельзя с уверенностью утверждать, что именно социальные сети «вызывают» раздражительность (исследование пока носит наблюдательный характер), ученые предположили, что пользователи с исходно высокой возбудимостью чаще других высказываются в соцсетях. При этом алгоритмы ленты, «подбрасывающие» провокационный или эмоционально заряженный контент, тоже способны усиливать негативные эмоции.

Дальнейшие исследования будут направлены на изучение того, как именно разные типы контента и формы взаимодействия с ним (комментарии, репосты, лайки) влияют на эмоциональное и психическое состояние пользователей. Ученых также интересует, поможет ли сокращение времени, проведенного в соцсетях, снизить уровень раздражительности.

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