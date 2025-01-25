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«Только купил Mercedes, и тут такое»

  • 25.01.2025, 16:10
«Только купил Mercedes, и тут такое»

В Сеть попали последствия заноса в Гродно.

Авария с Mercedes случилась вчера вечером в Гродно. Авто оказалось на тротуаре, к счастью, никто не пострадал.

Фото с места событий па проспекте Космонавтов делится newgrodno.by. Авария произошла напротив Кургана Славы.

Машина вылетела с дороги и оказалась на тротуаре. По описанию очевидцев, за рулем был молодой парень лет 20. Хотя машина полностью разбита, сам парень не пострадал.

«Парень рассказал, что только купил авто. Очень переживал из-за того, что ее разбил», — говорят очевидцы.

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