«Только купил Mercedes, и тут такое» 25.01.2025, 16:10

В Сеть попали последствия заноса в Гродно.

Авария с Mercedes случилась вчера вечером в Гродно. Авто оказалось на тротуаре, к счастью, никто не пострадал.

Фото с места событий па проспекте Космонавтов делится newgrodno.by. Авария произошла напротив Кургана Славы.

Машина вылетела с дороги и оказалась на тротуаре. По описанию очевидцев, за рулем был молодой парень лет 20. Хотя машина полностью разбита, сам парень не пострадал.

«Парень рассказал, что только купил авто. Очень переживал из-за того, что ее разбил», — говорят очевидцы.

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