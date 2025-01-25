Как Путин перекладывает цену войны на окраины России 1 25.01.2025, 16:20

Чем дальше от Москвы, тем больше венков.

За 2024 год общие потери Вооруженных сил Российской Федерации составили более 434 тысяч личного состава, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. «Примерно 150 тысяч погибшими», — уточнил он в интервью украинским СМИ.

Втрое меньшие потери США во Вьетнаме вызвали бурю в американском обществе и вынудили правительство закончить войну. В России же, чтобы сдержать недовольство, Кремль искусно маскирует страшную цену войны путем региональных мобилизационных разнарядок.

«Телеграф» разбирался, как Путин перекладывает основную тяжесть потерь на национальные окраины и глухие уголки огромной империи, чтобы не раздражать столицы.

Русская служба Би-би-си и российское оппозиционное издание «Медиазона» на середину января 2025 года идентифицировали имена 88 055 военнослужащих ВС РФ, убитых на войне в Украине. Журналисты уточнили, что их список как минимум в полтора раза меньше реального числа погибших россиян.

Но украинских журналистов больше интересовало не общее количество убитых и умерших на войне россиян, а региональное и социально-экономические распределение погибших. Где Путин набирает пушечное мясо для штурмов украинских позиций? Кто соглашается идти умирать в Украину?

Взяв за основу цифру потерь, которую приводят ВВС и «Медиазона», а также данные Росстата о численности населения России на 1 января 2024 года, «Телеграф» рассчитал коэффициент смертности российских мужчин на войне в Украине. Это количество погибших военнослужащих ВС РФ на 10 тыс. всех мужчин в возрасте 20-55 лет в конкретном регионе.

Затем журналисты проанализировали региональные особенности российских потерь. Это исследование позволило приоткрыть завесу над одним из методов, с помощью которого Путину удается камуфлировать страшные демографические последствия своей авантюры.

Согласно результатам, только в 30 регионах России из 85-и число захоронений российских солдат превышает 1000. Появление такого количества новых могил на кладбищах одного региона менее чем за три года не останется незамеченным и является раздражающим фактором. Очевидно, что перед Кремлем стояла задача — убрать мертвых солдат с глаз долой, в глухие уголки России. С этой целью применяются различные мобилизационные задания для регионов – на периферии набирают больше пушечного мяса, а, например, в Москве, Санкт-Петербурге – меньше. Только этим можно объяснить тот факт, что большинство регионов, где похоронены более 1000 солдат, расположены в восточной части России. Например, в Приволжском федеральном округе 1000 и более могил солдат убитых на войне в Украине зафиксированы в 9 регионах (из 14), в том числе в Башкирии – 3774 (наибольшее число погибших среди регионов РФ – ред.), Татарстане – 3690, Пермском крае – 2749 человек. В Сибирском федеральном округе в 6 регионах (из 10) волонтеры насчитали более 1000 могил, убитых в Украине.

К слову, Россия имеет 85 субъектов Федерации, в т.ч. 22 республики, 9 краев и 46 областей. Все эти субъекты разделены на 8 федеральных округов.

Всего более четверти всех погибших, на т.н. «СВО», были призваны, а потом, и захоронены в малозаселенных Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Притом, что за Уральскими горами, а это более 66% территории России, проживает только 17% населения страны.

А вот в Центральном федеральном округе России (это густонаселенная европейская часть страны – ред.), в который входят 18 областей, в т.ч. Москва и где проживает почти 30% всех российских мужчин, есть только 4 региона, где похоронено более 1000 военнослужащих, убитых на войне в Украине.

Еще более красноречиво о путинской тактике набора пушечного мяса и сокрытия потерь свидетельствует «Коэффициент смертности на войне».

В целом по России этот коэффициент равен 25. Т. е. на 10 тыс. всех российских мужчин в возрасте 20-55 лет приходится 25 погибших на войне. Коэффициент смертности опосредованно дает ответ на вопрос: в каких регионах России Путин чаще загребает мужчин на войну? Чем выше коэффициент смертности, тем большая доля мужчин, призванных на фронт из конкретного региона.

Коэффициент смертности на войне заметно растет по мере удаления от Москвы. В столице России он самый маленький по стране – 3! В Санкт-Петербурге – 6, в Подмосковье – 12. В регионах Центрального федерального округа России коэффициент смертности в среднем – 14. В регионах расположенных дальше на восток он значительно выше — в Приволжском округе – 35, в Уральском – 29, в Сибирском – 32, а в Дальневосточном федеральном округе – 43.

В Московской области, где проживает 6,2% всех мужчин в возрасте 20-55 лет, волонтеры зафиксировали могилы 2520 военнослужащих, погибших на войне в Украине. Это не мало, если сравнивать абсолютные цифры потерь по регионам — седьмая строка в общем списке. Однако доля погибших к общему количеству мужчин мизерная – 0,12%. Не сложно догадаться, что могилы этих «героев СВО» затерялись на кладбищах почти 6000 городов и деревень области и практически не заметны постороннему человеку.

Иная ситуация в Республике Тыва, глухом уголке России, затерянном на границе с Монголией. В этом регионе на войне в Украине погибли более одного процента всех мужчин в возрасте 20-55 лет. А коэффициент смертности в Тыве почти в 5 раз выше, чем в среднем по России — 118. Для справки: в Тыве, где всего 150 населенных пунктов, в том числе 2 города, живут менее 75 тыс. мужчин призывного возраста. Очевидно, что кладбище в единственном крупном городе Кызыл с населением 120 тыс. человек, переполнено свежими могилами т.н. участников "СВО". Но кого в России интересовала жизнь тывинцев в Кызыле?

Национальные республики России – источник пушечного мяса

Республика Тыва, где высока доля мужчин, убитых на войне в далекой Украине, не уникальный случай. В соседней с Тывой республике Алтай коэффициент смертности на войне в Украине среди мужчин в возрасте 20-55 лет – 93, в Республике Бурятия – 89, в Республике Хакасия – 51.

В 14 национальных республиках РФ (из 21) коэффициент смертности на войне превышает средний показатель по стране. Например, в Приволжском федеральном округе, где расположены 6 национальных республик, в том числе Татарстан и Башкирия, волонтеры обнаружили могилы более четверти всех убитых в Украине российских солдат. 23% всех погибших на войне в Украине россиян были выходцами из национальных республик. Причем в этих республиках проживает только 16% мужчин призывного возраста. Как и во времена античных рабовладельческих империй, Россия гонит на далекую войну закабаленные народы, максимально оберегая столичных патрициев.

Конечно, многие российские мужчины добровольно соглашаются идти погибать в Украине из-за денег. Но распределение погибших военнослужащих ВС РФ по регионам свидетельствует не только о материальном стимуле для набора в армию. Обращает на себя внимание тот факт, что до широкомасштабного вторжения уровень доходов, например, в Дальневосточном федеральном округе, был значительно выше, чем в регионах Центрального федерального округа. Однако доля погибших на войне среди мужчин в возрасте 20-55 лет больше именно на Дальнем Востоке. Это, в частности, еще раз подтверждает тезис, что с помощью мобилизационной разнарядки Путин маскирует потери своей армии, набирая солдат в отдаленных уголках России, в национальных республиках, в регионах азиатской части страны.

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