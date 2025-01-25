Летевший в Москву самолет «Аэрофлота» совершил аварийную посадку в Астрахани из-за поломки 1 25.01.2025, 16:32

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Это уже седьмой самолет российской авиакомпании, который столкнулся с поломками в воздухе с начала года.

Самолет «Аэрофлота», следовавший из Стамбула в Москву, был вынужден экстренно приземлиться в Астрахани из-за неисправности. Инцидент произошел вечером 24 января. Как заявили «Интерфаксу» в пресс-службе аэропорта, рейсу SU2131 пришлось уйти на посадку «по техническим причинам». Подробностей там не привели. Пассажиров разместили в здании терминала, пишет The Moscow Times.

В самом «Аэрофлоте» также умолчали о том, что конкретно случилось с лайнером. Перевозчик лишь сообщил, что «в целях обеспечения безопасности полета» командир воздушного судна принял решение сесть в аэропорту Астрахани из-за «срабатывания индикации работы одной из систем самолета». В авиакомпании заверили, что посадка была проведена в штатном режиме. Согласно мониторинговым ресурсам, рейс выполнялся на Boeing 737-800. Близкий к силовикам телеграм-канал Baza пишет, что лайнер сломался во время перелета. Пассажиров ночью отправили в Москву резервным бортом.

В открытых источниках говорится, что самолет с бортовым номером RA-73113 используется с 2017 года. Примечательно, что 15 января «Аэрофлот» отменил аналогичный рейс из Стамбула в Москву по техническим причинам и пересадил пассажиров на более вместительный Boeing 777.

Это уже седьмой самолет российской авиакомпании, который столкнулся с поломками в воздухе с начала года. Дважды проблемы возникали у отечественных лайнеров Sukhoi Superjet 100, столько же раз — у Airbus A321neo и трижды — у Boeing 737/767 авиакомпаний Red Wings, «Азимут», UTair, «Уральские авиалинии», NordStar. «Аэрофлот» отметился впервые.

За день до этого с самолетом национального перевозчика произошел инцидент другого рода. В четверг по прибытии Boeing 737 из Москвы в Египет наземный персонал аэропорта Хургады обнаружил у лайнера торчащий пятиметровый посторонний провод, пишет «Авиаторщина». Впоследствии выяснилось, что это трос, использующийся для заземления при заправке топливом. Его забыли открепить техники «Шереметьево Хэндлинг» перед вылетом.

Борт не стали отстранять от полетов — оборванный трос отцепили, а командир воздушного судна принял решение о выполнении обратного рейса. При этом по возвращении Boeing 737 в Шереметьево инженерно-технический персонал обнаружил повреждения фюзеляжа. В итоге самолет «Аэрофлота» все же отстранили от полетов для оценки его технического состояния, а Росавиация квалифицировала событие как авиационный инцидент и начала расследование.

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