«У Лукашенко окончательно поехала крыша»12
- 25.01.2025, 16:41
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Белорусы жестко высмеяли диктатора.
На днях пропагандисты выложили в Сеть фото Лукашенко в странном головном уборе, машущего топором.
Читатели сайта Charter97.org в комментариях высмеяли постановку лукашистов:
«Может дед уже того, если даже прикормленные пропагандисты стали над ним прикалываться?»
«Какая противная постановка! Он жрет на две тысячи долларов в день, ездит на авто за полмиллиона, обворовал весь народ на миллиарды!»
«А почему у него рассечена нижняя губа последние дни на совещаниях и на технопарке?»
«Криворукий и топорный... Видать, со здоровьем совсем плохо».
«Когда кукуха едет окончательно, одни «звонят в колокола», а другие напяливают на голову трусы и шуруют «рубить дрова».
«Как будто уголовник на лесозаготовительных работах!»