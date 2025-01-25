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«У Лукашенко окончательно поехала крыша»

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  • 25.01.2025, 16:41
  • 12,204
«У Лукашенко окончательно поехала крыша»

Белорусы жестко высмеяли диктатора.

На днях пропагандисты выложили в Сеть фото Лукашенко в странном головном уборе, машущего топором.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях высмеяли постановку лукашистов:

«Может дед уже того, если даже прикормленные пропагандисты стали над ним прикалываться?»

«Какая противная постановка! Он жрет на две тысячи долларов в день, ездит на авто за полмиллиона, обворовал весь народ на миллиарды!»

«А почему у него рассечена нижняя губа последние дни на совещаниях и на технопарке?»

«Криворукий и топорный... Видать, со здоровьем совсем плохо».

«Когда кукуха едет окончательно, одни «звонят в колокола», а другие напяливают на голову трусы и шуруют «рубить дрова».

«Как будто уголовник на лесозаготовительных работах!»

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