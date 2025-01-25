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«Пришлось просто выбросить»

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  • 25.01.2025, 17:25
  • 1,748
«Пришлось просто выбросить»
иллюстративное фото

Минчанка возмутилась букетом из цветочного магазина.

Олеся недавно покупала букет из хризантем. В магазине цветы упаковали, дома она сняла упаковку и увидела то, что ей совсем не понравилось. «Букет нельзя было дарить, пришлось просто выбросить его в мусорку», — говорит «Онлайнеру» женщина.

Букет из пяти веток хризантемы обошелся в 42,72 рубля. По словам Олеси, его собирали, пока она рассчитывалась за него на кассе. Она утверждает, что букет передали ей в транспортной упаковке, визуально оценить его качество на месте было невозможно.

Когда она дома сняла упаковку, возникли вопросы.

— На трех ветках отсутствовали центральные цветки, что существенно портило вид букета (посередине букета просто торчали три палки), два цветка были надломаны и просто висели, — описывает букет Олеся и показывает, как он выглядел в вазе, и цветы по отдельности.

Минчанка вернулась в магазин с просьбой заменить букет или вернуть деньги, но ей отказали.

— По их мнению, букет нормальный, вы купили, и все, а цветы такие, потому что такая поставка. Но данные цветы вообще не должны поступать в продажу, — считает покупательница. — Или продаваться как некондиция, это в крайнем случае.

Данный букет нельзя было дарить, пришлось просто выбросить его в мусорку.

Олеся оставила жалобу, ей пообещали дать ответ в течение 14 дней.

— На основании закона данный товар возврату и обмену не подлежит, похоже, что магазин этим и пользуется. Купили — и до свидания, — недоумевает минчанка. — Цветы должны дарить радость, а не разочарование.

Неужели нет такого закона в отношении цветочных магазинов, который защитит покупателя?

А что по закону?

Цветы действительно относятся к товарам, которые нельзя обменять или вернуть. Вместе с тем, согласно статье 5 закона «О защите прав потребителей», покупатель имеет право на качественный товар.

Журналисты рассказывали, как можно поступить в такой ситуации: обратиться с письменной претензией к продавцу с одним из требований, которое предполагает закон (например, вернуть деньги).

«В случае несогласия с ответом продавца о результатах рассмотрения претензии и/или неполучения ответа на претензию, направленную по почте, потребитель может обратиться в местный исполнительный и распорядительный орган по месту нахождения продавца для принятия мер и обеспечения защиты прав потребителя. В обращении необходимо указать все обстоятельства дела и приложить копии имеющихся документов», — поясняли алгоритм действий в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.

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