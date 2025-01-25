Три ярких фильма, которые сняты на основе реальных событий 3 25.01.2025, 17:07

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От них сложно оторваться.

Фильмы, снятые на основе реальных событий, всегда привлекают зрителей своей масштабностью, напряжением и спецэффектами. Такие ленты заставляют переживать за героев, восхищаться человеческой выдержкой и задумываться над силой природы.

«24 Канал» подготовил подборку фильмов о катастрофах, от которых невозможно оторваться. Каждая кинокартина предлагает свой уникальный сценарий борьбы за выживание и невероятную атмосферу, от которой захватывает дыхание.

«Невозможное» (2012)

Мария и Генри вместе с тремя сыновьями отправляются на отдых в Таиланд. Впрочем, их покой неожиданно прерывает страшное цунами, которое накрывает побережье. Вследствие этого семья разделилась, поэтому теперь должна сделать все возможное, чтобы найти друг друга и спастись. Мария вместе со старшим сыном пытается выжить среди хаоса, пока Генри начинает сомневаться в том, что снова увидит других членов семьи.

«2012» (2009)

В 2012 году на Земле начинают происходить масштабные природные катаклизмы: землетрясения, извержения вулканов, гигантские цунами, которые разрушают все на своем пути. В то же время правительства пытаются спастись с помощью тайно построенных гигантских ковчегов. На их поиски отправляется писатель Джексон Кертис вместе со своими детьми. Мужчина должен добраться до ковчегов до того, пока планета полностью не уничтожится.

«Глубоководный горизонт» (2016)

В центре сюжета – взрыв на нефтяной платформе Deepwater Horizon в Мексике. Эта катастрофа вызвала масштабный разлив нефти. Майк Уильямс, обычный работник платформы, прощается со своей семьей перед началом смены. Мужчина еще не подозревает, что ему придется вместе с коллегами бороться за свою жизнь в условиях невероятного хаоса, огня и смертельной опасности. Удастся ли главному герою вернуться домой живым?

Эти фильмы привлекают внимание поразительными визуальными эффектами и масштабными сценами разрушений. Выбирайте ленту из списка и наслаждайтесь просмотром.

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