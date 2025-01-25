Российский танкер с нефтью сломался у берегов Франции 1 25.01.2025, 17:19

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На его борту 100 тысяч тонн сырой нефти.

В Бискайском заливе, неподалеку от Франции, сломался российский танкер со 100 тысячами тонн сырой нефти. Судно UNITY, которое передвигается под флагом РФ, вероятно вынужденно возвращается в Россию. Об этом сообщил руководитель украинского Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

По его данным, 23 января судно остановило движение в условиях сильного шторма. Вероятно, сейчас UNITY вернулся домой. В частности, согласно данным Клименко, вместо индийского порта назначения (MANGALORE), сейчас указывается Приморск Ленинградской области (РФ) - «точка», из которой судно вышло с грузом 16 января.

Сообщается, что недавно танкер фиксировался на траверзе порта Брест (Франция) - на расстоянии 49 морских миль (90,75 км) к западу. Шел UNITY со скоростью 11,85 км/ч - это примерно в 2 раза ниже обычной.

Также отмечается, что судно построено в 2009 году. Длина танкера - 245.07 м, ширина - 42 м. Он куплен относительно недавно (в сентябре 2024 года) российской компанией ARGO TANKER GROUP LLC, офис которой расположен в Москве.

«Порт приписки танкера - Санкт-Петербург. Внесен в «серый список» Tokyo MOU (Токийский международный меморандум государственных органов портового контроля) как имеющий претензии к техническому состоянию», - рассказал Клименко.

Специалист добавляет, что в указанной морской акватории уже была масштабная авария танкера сырой нефти PRESTIGE, которая произошла 19 ноября 2002 года в 200 км от побережья Испании. Тот танкер имел на борту около 80 000 тонн сырой нефти. Проходя Бискайский залив 13 ноября 2002 года, судно попало в сильный шторм у берегов Галисии, в результате чего в корпусе образовалась трещина длиной 35 метров. Примерно через неделю танкер раскололся на две части и затонул в 210 км от берегов Галисии. Нефтяное пятно растянулось на тысячи километров у береговой линии, тем самым нанеся огромный ущерб всей морской и береговой фауне, а также местной рыбной промышленности.

«Разлив нефти стал самым масштабным экологическим бедствием за историю Испании и Западной Европы. В результате катастрофы пораженными оказались тысячи километров Атлантического побережья Европы, над ликвидацией последствий аварии работало 300 000 добровольцев со всей Европы. Общие убытки от катастрофы оцениваются в €4 млрд», - напомнил Клименко.

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