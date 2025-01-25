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Reuters: Мексика отказалась принимать самолет с депортированными из США

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  • 25.01.2025, 17:31
  • 2,018
Reuters: Мексика отказалась принимать самолет с депортированными из США

Страна отклонила просьбу администрации Трампа.

Мексика не захотела принимать самолет, который депортирует мигрантов из США. Страна отклонила просьбу администрации президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что военные самолеты США 24 января совершили два рейса в Гватемалу с около 80 мигрантами на каждом борту. Однако США не смогли реализовать план посадки транспортного самолета C-17 в Мексике. Страна отказалась давать разрешение на посадку самолета.

Мигрантов депортируют военными самолетами, потому что это часть плана действий Пентагона на объявленное Трампом чрезвычайное положение.

Министерство иностранных дел Мексики в свою очередь заявило, что страна имеет «прекрасные отношения» с США, и сотрудничает в вопросах иммиграции, а мексиканцев принимает «с распростертыми объятиями».

Ранее Трамп объявил чрезвычайное положение вдоль общей границы с Мексикой, туда направили дополнительно более тысячи военных.

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