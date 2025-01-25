закрыть
25 января 2025, суббота, 18:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Вы что делаете?»: Жители Брянской области, не подбирая слов, клянут работу ПВО

5
  • 25.01.2025, 17:41
  • 3,190
«Вы что делаете?»: Жители Брянской области, не подбирая слов, клянут работу ПВО

Украинская разведка перехватила разговор россиян.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины обнародовали очередную перехваченную аудиозапись разговора между жителями Брянской области. В ней женщины не подбирали слова, говоря о неудачной работе российской противовоздушной обороны.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР в соцсети Facebook.

Так, женщины жаловались на нанесенный ущерб из-за плохой работы ПВО, ведь сбивают воздушные цели прямо над жилой застройкой.

«Это что за ***б твою мать?! Н***я их здесь сбиваете, с***и?! Вы что делаете? Два стеклопакета говорит, н***й, как сдуло, говорит, два окна. И говорит, весь пластик полетел и семь штук дронов во двор влетело», - пожаловалась жительница.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рыгорыанский календарь
Рыгорыанский календарь Ирина Халип
Мяч на стороне Трампа
Мяч на стороне Трампа Александр Морозов
Поздравление из Кремля
Поздравление из Кремля Виталий Портников
Маша Зайцева — не жертва, а воин
Маша Зайцева — не жертва, а воин Наталья Радина