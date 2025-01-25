«Вы что делаете?»: Жители Брянской области, не подбирая слов, клянут работу ПВО 5 25.01.2025, 17:41

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Украинская разведка перехватила разговор россиян.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины обнародовали очередную перехваченную аудиозапись разговора между жителями Брянской области. В ней женщины не подбирали слова, говоря о неудачной работе российской противовоздушной обороны.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР в соцсети Facebook.

Так, женщины жаловались на нанесенный ущерб из-за плохой работы ПВО, ведь сбивают воздушные цели прямо над жилой застройкой.

«Это что за ***б твою мать?! Н***я их здесь сбиваете, с***и?! Вы что делаете? Два стеклопакета говорит, н***й, как сдуло, говорит, два окна. И говорит, весь пластик полетел и семь штук дронов во двор влетело», - пожаловалась жительница.

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