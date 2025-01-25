Могут ли белорусам давать зарплату раз в месяц без аванса? 1 25.01.2025, 17:52

Объяснили в Минтруда.

Некоторые компании перечисляют своим работникам зарплату один раз в месяц. Но так нельзя, обращает внимание департамент госинспекции труда Минтруда.

Наниматели считают, что не нарушают закон, потому что работники написали письменные заявления, что они отказываются получать зарплату дважды в месяц и просят делать выплату один раз.

Отдельные работодатели прописывают условие о зарплате один раз в месяц в трудовых договорах.

Но по закону заплата должна перечисляться в дни, которые прописаны в коллективном договоре, соглашении или трудовом договоре, но не реже двух раз в месяц. Это норма обязательна для нанимателей независимо от согласия или не согласия работников, подчеркнули в Минтруда.

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