Могут ли белорусам давать зарплату раз в месяц без аванса?1
- 25.01.2025, 17:52
Объяснили в Минтруда.
Некоторые компании перечисляют своим работникам зарплату один раз в месяц. Но так нельзя, обращает внимание департамент госинспекции труда Минтруда.
Наниматели считают, что не нарушают закон, потому что работники написали письменные заявления, что они отказываются получать зарплату дважды в месяц и просят делать выплату один раз.
Отдельные работодатели прописывают условие о зарплате один раз в месяц в трудовых договорах.
Но по закону заплата должна перечисляться в дни, которые прописаны в коллективном договоре, соглашении или трудовом договоре, но не реже двух раз в месяц. Это норма обязательна для нанимателей независимо от согласия или не согласия работников, подчеркнули в Минтруда.