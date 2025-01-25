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Немец установил рекорд, проведя под водой 120 дней

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  • 25.01.2025, 18:13
Немец установил рекорд, проведя под водой 120 дней

Капсула, в которой он жил, находилась у берегов Панамы на глубине 11 метров.

Немец Рюдигер Кох заходил в свой подводный дом обычным инженером, а вышел рекордсменом из Книги рекордов Гиннесса. Он провел в своей капсуле площадью 30 квадратных метров 120 дней.

Капсула, в которой жил Кох, находилась у берегов Панамы на глубине 11 метров. Там было большинство атрибутов современной жизни: туалет, телевизор, компьютер, интернет, поместился даже велотренажер, пишет Guardian. Электричество вырабатывалось с помощью солнечных батарей.

Его жизнь под водой снимали четыре камеры, чтобы собрать доказательства, что он никогда не выходил из капсулы.

«Это было большое приключение, и теперь, когда оно закончилось, на самом деле, есть чувство сожаления. Мне очень понравилось мое пребывание здесь», — сказал Кох.

Предыдущий рекорд принадлежал американцу, который прожил в подводном домике 100 дней.

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