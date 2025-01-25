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The Telegraph: Путин застыл в ожидании решающего удара от Трампа

  • 25.01.2025, 18:26
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The Telegraph: Путин застыл в ожидании решающего удара от Трампа

Кремль серьезно напуган перспективой краха экономики РФ.

Телефонный разговор российского диктатора Путина с китайским лидером Си Цзиньпином после инаугурации президента США Дональда Трампа говорит о панике глав РФ и КНР.

Американский лидер уже успел пригрозить Пекину тарифами, назвав его «нарушителем», а также предупредил Кремль о серьезных последствиях, пообещал вести тарифы и санкции в отношении всех российских товаров, поставляемых в США, если Москва откажется прекратить войну против Украины.

Об этом пишет The Telegraph.

«Торговая война с Китаем по принципу «око за око» - это одно, но подавление ракет и бомб Москвы на пороге Европы было бы примерно такой же яркой демонстрацией обновленной мощи Вашингтона, какую только можно себе представить», - говорится в материале.

Автор статьи Бен Марлоу отмечает, что хозяину Белого дома, возможно, придется скорректировать свой план, ведь скептики обратили внимание, что российские поставки занимают малую долю в американском экспорте. Однако если президент США возглавит атаку, к ней присоединятся и другие страны.

- Новый раунд карательных и узконаправленных санкций может нанести решающий удар по имперскому крестовому походу Кремля, сокрушив хрупкую российскую экономику и заставив Путина остановить вторжение, - добавляет обозреватель.

Миф об устойчивости экономики РФ

Один из многих мифов, распространяемых Россией после вторжения в Украину, заключается в том, что сочетание огромных объемов нефти и газа вместе с валютными резервами в размере 650 млрд долларов США якобы способны защитить РФ от внешних потрясений.

Российская экономика, действительно, показала определенную устойчивость, но говорить о том, что она находится в полном здравии ни в коем случае нельзя.

По словам научного сотрудника Евразийского центра Карнеги в Берлине Александры Прокопенко, этот образ устойчивости обманчив.

За последние годы российская экономика активно подпитывалась масштабным фискальным стимулированием, составляющим более 10% ВВП, а также льготными кредитами на сумму 15 трлн рублей, но теперь эти вливания сходят на нет.

Находясь под санкциями, РФ вынуждена платить большие деньги за критически важный импорт и предлагать скидки на свои энергоресурсы. В России зашкаливает инфляция, в результате чего ЦБ пришлось поднять ключевую ставку до рекордного уровня в 21%, а рубль слабеет.

Экономист Тимоти Эш отметил, что Россия потеряла доступ к 330 млрд долларов резервов центрального банка, российские компании лишились более 400 млрд долларов иммобилизованных активов за рубежом, а общая стоимость конфликта для России приближается к 1 триллиону долларов, что эквивалентно «половине годового ВВП России».

В свою очередь, Прокопенко считает, что фискальные и социальные проблемы, нависшие над Россией, уже к 2026 году могут перерасти в полноценный кризис.

Новый раунд самых эффективных санкций, организованный Трампом, может сокрушить увядающую экономику России, заставив Путина унизительно отступить, заключил автор материала.

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