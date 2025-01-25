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В Беларуси доля природных охраняемых территорий одна из самых низких в Европе

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  • 25.01.2025, 18:49
В Беларуси доля природных охраняемых территорий одна из самых низких в Европе

Создавать новые нацпарки или заповедники не хотят.

В Беларуси разработан проект Схемы рационального размещения особо охраняемых природных территорий (ООПТ) республиканского значения до 2035 года. На него обратил внимание и изучил «Экодом», передает «Еврорадио».

Согласно проекту, к 2035 году общая площадь ООПТ увеличится с 7% до 7,5%, а общая доля охраняемых территорий (с учётом региональных ООПТ) вырастет с 9,1% до 9,6% от территории страны.

Эти показатели остаются одними из самых низких в Европе и значительно отстают от целей Куньминско-Монреальской рамочной программы, согласно которой к 2030 году охраняемыми должны стать 30% суши и морских акваторий планеты.

Эксперты «Экодома» обращают внимание, что в Беларуси не планируется создания новых национальных парков или заповедников. Последний национальный парк «Браславские озера» был основан ещё 29 лет назад.

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В ближайшие годы увеличение площади ООПТ произойдёт за счёт преобразования статусов существующих объектов. Например, из 98 республиканских заказников будет реорганизовано 32, а 12 местных заказников получат республиканский статус.

Экологические организации, ранее участвовавшие в обсуждениях подобных проектов, были ликвидированы после 2020-го года, что фактически исключает общественное влияние на принятие решений. Из-за этого не было широкой дискуссии вокруг проекта, предложенного для обсуждения в 2024 году.

Болота как сырьевой ресурс

Некоторые предложения по расширению заказников были отклонены, подчёркивает «Экодом». Попытка увеличить площадь республиканских заказников «Морочно» и «Старый Жаден» была отвергнута, поскольку болота остаются сырьевой базой для предприятий.

Вопрос повышения природоохранного статуса таких объектов, как Ольманские болота, также остаётся без движения.

История роста и упадка

С момента принятия первой схемы ООПТ в 2006 году площадь охраняемых территорий увеличилась всего с 8,3% до 9,1%. Этот уровень был достигнут лишь в 2015 году, но затем наблюдались периоды сокращения площадей ООПТ.

В итоге, несмотря на важность ООПТ для сохранения биоразнообразия и выполнения международных обязательств, Беларусь демонстрирует консервативный подход. Заповедные зоны создаются преимущественно «на бумаге».

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