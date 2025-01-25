Эксперт: РФ рискует остаться без нефтедолларов уже в этом году 25.01.2025, 18:58

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Россия и так годами сокращала нефтедобычу из-за истощения месторождений, а теперь добавились внешние факторы.

Россия рискует столкнуться з колоссальным падением нефтяных доходов из-за непрекращающихся ударов по НПЗ и угроз нового президента США обвалить мировые цены на черное золото. Об этом пишет украинский военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Аналитик отмечает, что угрозы Трампа залить рынок нефтью не являются чем-то экстраординарным. Более того, эти планы, вероятно, будут реализованы независимо от того, пойдет Россия на мирные переговоры по Украине, или нет.

Коваленко напомнил, что во время своего первого президентского срока Трамп также проводил политику, которая привела к значительному снижению цен на нефть. Особенно впечатляющим был обвал цен в апреле 2020 года на фоне глобального локдауна из-за эпидемии коронавируса.

Тогда российская нефть сорта Urals впервые с 1990-х годов опустилась в цене ниже $14 за баррель, т.е. ниже себестоимости. Тогда же Россия была вынуждена запечатать ряд своих скважин. И это при том, что нефтедобыча в РФ и так планомерно сокращалась все последние годы и составила 6 млн баррелей в сутки в 2018-19 годах по сравнению с 11 млн баррелей в первые годы правления Путина.

Сейчас, помимо объективного истощения месторождений и невозможности разрабатывать новые из-за западных технологических санкций, российская нефтяная отрасль страдает и от систематических ударов украинских дронов.

- Если удары продолжатся с такой же интенсивностью и результативностью, потери российской нефтеперерабатывающей отрасли в ближайшие полгода превысят 30%! И вот, на фоне всего выше озвученного представим себе обвал цен на нефть, например, до уровня $45 за баррель, – пишет Коваленко.

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