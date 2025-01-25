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РФ опасается атаки на Крымский мост

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  • 25.01.2025, 19:34
РФ опасается атаки на Крымский мост

На мосту в сторону полуострова ввели сплошной контроль паспортов.

На Крымском мосту по направлению в оккупированный Крым введен паспортный контроль, сообщил замминистра транспорта региона Александр Овдиенко в телеграм-канале.

«Сплошной паспортный контроль введен на Крымском мосту по направлению в Крым — специальные службы ведут антитеррористические мероприятия», — сообщил он. Паспорт можно предъявить как в виде оригинала, так и через «Госуслуги».

Основанием для контроля он назвал указ диктатора РФ о введении повышенного уровня реагирования в Крыму и Краснодарском крае, распоряжение главы Краснодарского края о бессрочном введении желтого уровня террористической угрозы в регионе и т.д.

Проезжать по мосту разрешено легковым автомобилям и рейсовым автобусам. Перед проездом на мост транспортные средства и граждан досматривают (в ручном или аппаратном формате). Из-за этого в курортный период перед мостом образуются заторы.

Проверки были введены после попыток ВСУ разрушить мост.

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