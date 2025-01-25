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«Для Лукашенко опасно брать «льготный кредит» у Китая»

  • 25.01.2025, 19:48
«Для Лукашенко опасно брать «льготный кредит» у Китая»

Анализ эксперта.

Беларусские власти собираются взять «льготный кредит» в Китае. Соответствующее постановление опубликовано на правовом-интернет портале Pravo.by.

Отвечать за проведение переговоров и подписание соглашения будет Министерство финансов. В тоже время цель, сумма и другие сведения о кредите в документе не уточняются.

Как отметила в своем комментарии для «Белсата» глава восточноазиатского представительства Либерально-демократической лиги Украины Мария Макарович, в Китае существует практика давать кредиты на заведомо убыточные проекты – такие, за которые страны никогда не смогут рассчитаться и будут вынуждены выплачивать не только сам кредит, но и штрафы и пени.

«Китай больший кредитор, чем МВФ. Почти каждый третий проект, который они кредитуют, заведомо убыточен. Таким образом они усиливают свое влияние и могут давить на страны касательно смягчения условия оплаты или наоборот», – заметила Мария Макарович.

Эксперт отметила, что не располагает сведениями о том, какой кредит собирается брать Беларусь у Китая, но заметила, что в целом кредит от Китая – это «плохая, опасная для экономики и безопасности идея».

Мария Макарович подчеркнула, что любые соглашения с китайскими кредиторами и инвесторами содержат пункты о неразглашении и конфиденциальности информации.

«То есть следить за такими проектами и движением денег у них сложно из-за отсутствия информации, которая не публикуется. Это дополнительно провоцирует появление большего количества коррупционных кейсов со стороны страны, которая получает кредит. Ведь общество не сможет эффективно контролировать эти деньги и расходы», – заметила глава восточноазиатского представительства Либерально-демократической лиги Украины.

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