Что почем на минской Комаровке в эти выходные

Что почем на минской Комаровке в эти выходные1
- 25.01.2025, 20:14
Помидоры можно найти за 2,9 рубля.
Что покупают на минской Комаровке 25 января, узнавали «Минск-Новости».
Евгений предлагает тыкву. За килограмм просит 5 рублей, но особого ажиотажа возле прилавка нет.
— Тыкву белорусы любят, и цена пока невысокая, к весне будет по-другому, — говорит мужчина и уточняет, что овощ вырос на его участке в Слуцке.
Кроме тыквы реализует соленья и квашеную капусту. Килограмм последней стоит 10 рублей.
Напротив Евгения почти тем же ассортиментом торгует Галина Григорьевна. Диана Георгиевна ее постоянная покупательница. Бабушка набрала капусты, огурцов и кусок тыквы. Говорит, из овоща готовит отменную кашу.
— Кубиками нарезаю, до кипения довожу, а потом добавляю рис. Но абы какой не пойдет, надо качественный. И заливаю молоком, ни соли, ни сахара. Попробуйте, понравится, – рассказала горожанка.
А журналисты тем временем под куполом Комаровки. Оказывается, китайцы любят белорусский мед.
— У нас десятки сортов и кочующая пасека, — говорит продавец, предлагая продукт на пробу гостям из Китая. Но сделки не случилось.
Артём (продавец) добавляет, что на первых порах студенты из Китая стесняются. Во-первых, языковой барьер.
— Зато потом вовсю торгуются. Как? Рукой вниз машут — просят сбросить цену. Вниз, так вниз, на здоровье! Они обожают майский мед, — смеется собеседник.
Наташа на Комаровке не первый год. Говорит, товар не навязывает. Люди сами знают, чего хотят.
— Если покупатель просит, то и покажу, и расскажу, предложу попробовать, — уточняет она.
Залог хорошей торговли, по мнению продавцов, в цене, качестве товара и улыбке. Кому не понравится?
Что по ценам еще? Арбузы подешевели – 9,9 за кило. Апельсины есть и по 7,9 и по 14 рублей. Объяснили, что последние — премиальный вариант из Испании. Во фруктах нет косточек и тонкая кожура. Бананы из Эквадора обойдутся в 6,9 рубля, лимон – 8,9.
Захотелось салатных витаминов? Нет проблем. Зелень стоит 1,5-2,5 за 100 граммов. Среди прочего нашли помидор за 2,9 руб.