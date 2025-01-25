Зеленский отреагировал на жесткое заявление Трампа о Путине 25.01.2025, 20:33

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«Сигнал сильного человека».

Жесткое обращение президента США Дональда Трампа к российскому диктатору Путину с призывом остановить войну против Украины не является предупреждением. Это сигнал сильного человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью для газеты Il Foglio.

«Я думаю, что важно то, что там есть сигнал сильного человека. Это как выстрел. Здесь нет выстрела в воздух, который предупреждает о чем-то. Он не предупреждает, он говорит прямо. Он говорит, что действительно хочет закончить войну. Пока что мы не знаем, как это будет, мы не знаем деталей», - прокомментировал президент заявление Трампа.

По его словам, американский президент и сам еще не знает, как завершится война России против Украины, в частности, из-за того, что Путин пока не хочет мира.

«Трамп понимает все эти вызовы и просто говорит, что надо заканчивать, потому что будет хуже. И он говорит с посылом в российскую сторону. Мне кажется, что это такая тактика. Мне она сегодня импонирует», - добавил Зеленский.

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