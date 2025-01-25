закрыть
25 января 2025, суббота, 21:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученые раскрыли простой способ улучшить качество и продолжительность сна

1
  • 25.01.2025, 20:59
  • 1,776
Ученые раскрыли простой способ улучшить качество и продолжительность сна

В Новой Зеландии провели специальное исследование.

Значительная часть взрослых людей не получает рекомендуемого количества сна, что может привести к различным проблемам со здоровьем, включая усталость, трудности с концентрацией внимания и, в конечном итоге, развитие хронических заболеваний, считают ученые.

В связи с этим новое исследование Университета Отаго, Новая Зеландия, предложило потенциальное средство борьбы с этой проблемой, доступное каждому в любое время, пишет Health (перевод - «Фокус»).

Исследование, опубликованное в журнале BMJ Sport & Exercise Medicine, предполагает, что выполнение низкоинтенсивных упражнений с сопротивлением в вечернее время может улучшить продолжительность и качество сна. Эти короткие занятия были связаны с тем, что участники получали дополнительные 30 минут сна каждую ночь.

Джастин Бикфорд, физиотерапевт из Memorial Hermann, который не принимал участия в исследовании, отметил практическую значимость этого вывода. Он заявил, что многие люди могли бы быть более склонны к физическим упражнениям, если бы знали, что даже кратковременные занятия могут значительно улучшить качество и продолжительность их сна.

Это исследование особенно актуально, поскольку оно вносит нюансы в продолжающиеся дебаты о влиянии вечерних физических упражнений на ночной отдых. Предыдущие научные работы дали неоднозначные результаты, некоторые из них предполагали, что интенсивные физические нагрузки поздно вечером могут препятствовать сну из-за повышения температуры тела и уровня стресса.

В последнем исследовании приняли участие 28 человек, в основном женщины, средний возраст которых составлял 25 лет, которые занимались двумя различными видами вечерней активности в течение отдельных сессий. В одном случае участники сидели четыре часа за просмотром телевизора, а в другом — разбивали эти четыре часа трехминутными интервалами упражнений на сопротивление каждые 30 минут. Эти упражнения, состоящие в первую очередь из приседаний, были выбраны за их эффективность и простоту, не требующую оборудования или значительного пространства.

Результаты показали, что участники, выполнявшие упражнения, спали примерно на 27 минут дольше по сравнению с теми, кто весь вечер вел сидячий образ жизни. Примечательно, что качество сна оставалось неизменным, что важно, учитывая, что в других исследованиях высказывались предположения о том, что упражнения в позднее вечернее время могут нарушить сон. Бикфорд подчеркнул, что для тех, кто ведет малоподвижный образ жизни в вечернее время, включение упражнений короткой продолжительности может быть практичным и эффективным решением для улучшения сна без необходимости полагаться на лекарства или создавать идеальные условия для сна.

Однако важно отметить, что исследование имело ограниченный размер выборки и было направлено на определенную демографическую группу, в основном молодых женщин. Радж Дасгупта, доктор медицины, сертифицированный врач и медицинский рецензент Национального совета по проблемам старения, предупреждает, что для подтверждения этих выводов в более широких слоях населения необходимы дополнительные научные работы. Хотя авторы исследования предлагают пересмотреть рекомендации по гигиене сна в свете полученных результатов, до появления более убедительных исследований Дасгупта советует придерживаться легкой и умеренной физической нагрузки в вечернее время.

Это исследование многое рассказало ученым о взаимосвязи между вечерней физической нагрузкой и сном, выделяя, что даже минимальная физическая активность может благотворно влиять на наш ночной отдых, считают авторы.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал для всего региона
Сигнал для всего региона Петр Олещук
Рыгорыанский календарь
Рыгорыанский календарь Ирина Халип
Мяч на стороне Трампа
Мяч на стороне Трампа Александр Морозов
Поздравление из Кремля
Поздравление из Кремля Виталий Портников